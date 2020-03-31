Мэр Вашингтона издала указ, предписывающий жителям оставаться дома 1 31.03.2020, 7:40

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Мюриэль Баузер

Фото: AP

Он вступает в силу 1 апреля.

Указ мэра Вашингтона Мюриэль Баузер усиливает предыдущее распоряжение, чтобы жители американской столицы оставались дома за исключением случаев острой необходимости, сообщает «Голос Америки».

«Наше послание остается прежним: оставайтесь дома», – заявила мэр Баузер. «Оставаться дома – это лучший способ выровнять кривую и защитить себя, свою семью и все наше общество от COVID-19. Многие люди хотят знать, как они могут помочь, и для большинства людей ответ прост – оставаться дома».

В указе мэра отмечается, что жители могут покидать свои дома только для того, чтобы «участвовать в основных видах деятельности, в том числе в получении медицинской помощи, которая не может быть оказана посредством телеконференции, в приобретении продуктов питания и предметов первой необходимости, выполнении ять важных правительственных» и тому подобному подобному.

«Любое лицо, умышленно нарушающее указ о нахождении дома, может быть признано виновным в совершении правонарушения и по приговору суда может быть оштрафовано на сумму не более 5 000 долларов и/или получить лишение свободы на срок не более 90 дней», – говорится в указе.

Он вступает в силу 1 апреля 2020 года в 0:01 утра.

Аналогичный указ в 20:00 по местному времени вступил в штате Мэриленд. Его губернатор Ларри Хоган распорядился, чтобы жители штата не покидали свои дома без острой необходимости.

«Это кризис в сфере общественного здравоохранения. Теперь мы не просто рекомендуем жителям Мэриленда оставаться дома, а предписываем им это делать», – заявил Хоган на пресс-конференции в понедельник.

Число случаев заражения в регионе в последние дни стремительно выросло: по состоянию на утро понедельника, зафиксировано более 2800 случаев. Только за выходные подтверждено более 1000 случаев. За неделю число случаев заражения выросло более чем в четыре раза.

Хоган подчеркнул, что жителям нельзя выходить из дома при отсутствии уважительной причины – такой, как работа, покупка продовольствия или лекарств или обращение за медицинской помощью. Разрешено выходить на улицу в целях физической активности, но при соблюдении социальной дистанции. При этом даже на улице запрещено собираться группами более 10 человек.

Нарушителям правил грозит лишение свободы на срок до года и/или штраф в размере 5000 долларов.

Аналогичный указ готовится издать губернатор штата Вирджиния Ральф Нортэм.