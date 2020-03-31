The Washington Post: Россия уже не контролирует распространение COVID-19 1 31.03.2020, 8:31

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ГАРРИ КАСПАРОВ

Показной фасад трескается.

Сейчас, когда бóльшая часть Европы и США закрылись, чтобы затормозить распространение пандемии коронавируса, удивительно слышать, что Россию вспышка Covid-19 якобы почти не коснулась. Карты вспышки показывают в самой большой стране мира подозрительную пустоту, словно российский диктатор Владимир Путин взял и запретил вирус, — как он поступил со свободой слова и оппозиционными кандидатами, пишет в статье для The Washington Post российский оппозиционный политик Гарри Каспаров (перевод — inosmi.ru).

Это чудо маловероятно. Среди российских факторов риска стоит упомянуть систему здравоохранения, в лучшем случае ветхую за пределами богатых мегаполисов; бесчисленных ездоков за границу; армию гастарбайтеров; и 4 000-километровую границу с Китаем, где вирус и возник. Когда европейские больницы уже набивались больными, Россия еще собирала полные футбольные стадионы. На церемонии открытия шахматного турнира в театре собралось более тысячи человек.

Однако по официальной линии Кремля, которую на все лады повторяют все каналы, экспресс-тесты и ограничения на поездки превратили страну в неприступную цитадель. Сообщения о российских успехах распространяют и мировые агентства — лишь с толикой сомнения, хотя последние три года непрерывно разоблачают московские потоки лжи.

Кремль может сфальсифицировать число заболевших, разрекламировать свой ответ в государственных СМИ и замолчать разоблачения в социальных сетях, но в конечном итоге — как показал китайский пример — пропиарится на эпидемии беспощадного вируса правительству не удастся.

За последние несколько дней российский фасад начал трескаться. Появились сообщения о переполненных больницах, мэр Москвы заявил, что официальные цифры не соответствуют действительности, и даже Путин устроил в больнице одну из своих ритуальных фотосессий в полном защитном костюме, наконец-то признав кризис. Если пример администрации Трампа что-то и доказывает, то месяцы бездействия и искажения реальности усугубят последствия в России еще сильнее.

Поразительно, что кто-то вообще принял российские цифры о коронавирусе за чистую монету. Как и большинство диктатур, путинский режим постоянно лжет, даже когда это необязательно. Авторитарные режимы одержимы информационным контролем, особенно когда появляются новости, которые доказывают их слабину. Казаться уязвимым нельзя ни в коем случае, а то у людей, чего доброго, заведутся опасные мысли.

Наконец, у Путина есть отдельные «заслуги» насчет здравоохранения и эпидемий. Официально ВИЧ в России практически не существует, но Россия — одна из немногих стран, где число случаев ВИЧ растет.

Преступная небрежность Путина насчет коронавируса не просто последнее несчастье, постигшее русский народ, — под угрозой оказался весь остальной мир. Вспомните уроки Чернобыля. Советские власти делали вид, что ядовитого ядерного облака не существует, пока оно не перешло советские границы и не попало в Швецию. Благодаря искусственно заниженным цифрам заболевших на начальном этапе пандемии Россия избежала запретов на полеты и обязательного карантина, — каждый день вылетали и приземлялись сотни рейсов.

Человеческие судьбы Путина не заботят, его волнует лишь месседж народу, что он силен и контролирует ситуацию.

Кризис означает трудный выбор и невозможные решения, которые только предстоит принять. Но попытка сберечь каждую жизнь, — особенно пожилых, слабых и уязвимых, — вот одна из черт, отличающих демократию от диктатуры.

Пандемия оставит свой след, изменяя мир в масштабах больших и малых; мы должны объединиться и решить, в каком обществе хотим жить, когда она закончится.