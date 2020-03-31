Коронавирус в Беларуси добрался до МВД 31.03.2020, 8:57

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Болезнь не щадит никого.

Коронавирус добрался и до МВД Беларуси. Об этом пишет подписчица телеграмм-канала NEXTA:

«Мой муж лежит в госпитале МВД в Минске на Золотой горке. У них все пульмонологическое отделение лежит с пневмонией! Он рассказывает, что весь их этаж закрыт на замок, никого не выпускают, даже санитарок, только когда происходит смена дежурства. Лечащий персонал ходит в масках и костюмах, а им, как и остальным военным, милиционерам, МЧСникам и пенсионерам, даже маски никто не дал.

Практически ни у кого из всего отделения не брали анализы на коронавирус, а ведь им может быть заражен абсолютно любой. Даже когда поступающие больные в открытую говорят, что контактировали с иностранцами, с них врачи просто смеются и цитируют слова Лукашенко про трактор. К тому же, их заселяют в общую палату, где люди, которые уже пошли на поправку и практически выздоровели, лежат без всяких симптомов. Диагностируют болезнь только рентгеноснимком — всем ставят исключительно пневмонию. Больные поступают постоянно, даже ночью.

Из тех, у кого брали анализы — семейная пара, муж — военный пенсионер. Результаты положительные. Лежат в общем отделении вместе с остальными. Разве что в коридор их не выпускают.

У них в госпитале есть еще одна палата, где лежат больные коронавирусом, к ним заходят только особые врачи в полном обмундировании. Сами эти больные на коридор не выходят. После посещения этой палаты врачи никак не производят дезинфекцию своей одежды, а идут работать дальше с другими больными.

О каком отсутствии вируса может идти речь, когда государство не заботится даже о своих военнослужащих и не проводит анализ на коронавирус? А ведь кто-то сейчас подхватит эту заразу и поедет к себе в часть или домой».

«Хотим добавить, что ситуация не лучше и в Академии МВД», — пишет телеграмм-канал. Она уже несколько недель на карантине, никого не впускают и не выпускают (мера «свободы» варьируется на разных факультетах). При этом узнать, что происходит внутри — очень затруднительно — у курсантов некоторых направлений практически нет связи.

Понять масштаб происходящего можно только по ежедневно пребывающим к зданию каретам скорой помощи, которые кого-то увозят. А поток скорых не иссякает.