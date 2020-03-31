Bloomberg: Российская нефть оказалась наиболее уязвимой 1 31.03.2020, 9:19

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Прогноз аналитиков.

Мировой спрос на нефть падает быстрее, чем ожидалось. Уязвимее всех оказалась добыча на территориях без выхода к морю в США, России и Канаде, говорится в обзоре «Голдман Сакс» (Goldman Sachs), пишет Bloomberg (перевод — inosmi.ru).

Как отмечают аналитики, в том числе Джефф Керри (Jeff Currie) и Дэмиен Курвален (Damien Courvalin), на этой неделе потребление сократится на 26 миллионов баррелей, или на 25%, в связи с тем, что меры по сдерживанию распространения коронавируса коснулись 92% мирового ВВП. Уже объявлено о закрытии скважин, на которых ежесуточно добывается по меньшей мере 900 000 баррелей нефти, при этом истинные масштабы, судя по всему, будут расти с каждым часом.

«Окончательный масштаб закрытия скважин пока не известен, но, по всей видимости, он навсегда изменит нефтегазовую отрасль и связанную с ней геополитику. Цены на нефть, добываемую на территориях без выхода к морю, уйдут в область отрицательных значений, что повлечет за собой инфляционный шок из-за остановленной добычи», — пишут аналитики «Голдман Сакс».

Цена на нефть марки «Брент», по их мнению, удержится на уровне себестоимости — 20 долларов за баррель, временами опускаясь ниже этой отметки. Нефть морской доставки окажется в более выгодном положении по сравнению с внутриматериковой нефтью, которая добывается в России, США и Канаде, и поставки которой зависят от трубопроводов. При этом закрытия будут основываться не на прибыльности той или иной скважины, а на логистике и доступности.

Нынешний нефтяной кризис приведет к тому, что в энергетической отрасли наконец-то начнется столь необходимая реструктуризация, хотя помешать масштабным инвестициям, необходимым для восстановления, может толчок со стороны рынков капитала к сокращению выбросов, заключили аналитики.