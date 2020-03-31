«Баста»: Коронавирус поразил Копыльский район 31.03.2020, 9:27

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Жителей окрестных деревень ночью массово свозили в главную больницу райцентра.

Нескольких жителей агрогородка Новые Докторовичи Копыльского района госпитализированы в связи с подозрением на коронавирус. У двух человек диагноз подтвержден. Сейчас они в Центральной районной больнице Копыля, сообщает телеграмм-канал «Баста».

«У двоих подтвердился коронавирус, остальные - пока с воспалением легких. Госпитализированы две учительницы и библиотекарь из Докторовичской школы. Школа сейчас закрыта, работники – на карантине», - сообщил читатель канала.

Информацию подтверждают местные жители в соцсетях. «Это в 20 километрах от моей деревни», теперь по всем близлежащим поселкам разъезжают «скорые" в полной защите с требованием не выходить из домов», - пишет житель Копыльского района в твиттере.

Источник телеграмм-канал «Баста» из Копыля также сообщил, что после госпитализации нескольких жителей агрогородка Новые Докторовичи в Центральную районную больницу до поздней ночи свозили людей из окрестных деревень.

- Госпитализированы около сотни человек. Все – из Докторовичей, Жилихово, Тимковичей, соседних деревень. Как минимум, двоих, у которых положительные тесты на коронавирус, перевезди в Минск. Один – на аппарате ИВЛ остался в Копыле. Дело в том, что в копыльской «районке» только один аппарат ИВЛ.

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