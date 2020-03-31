Ситуация с коронавирусом в Барановичах: последние сведения 31.03.2020, 9:36

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Фото: «Наш край»

Насколько достоверна информация властей?

На утро 9 марта подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в Барановичах нет. Об этом сообщил заместитель главного врача центральной поликлиники Анатолий Спиридо, пишет местное издание «Наш край».

– Все шесть пациентов, которые лежали в инфекционном отделении городской больницы, выписаны домой, – добавил Анатолий Викторович. – Взятые у них тесты на выявление вируса дали отрицательные результаты. А все жители региона, которые прибывают в Барановичи из неблагополучных по заболеваемости коронавирусом регионов мира, берутся под ежедневное наблюдение.

Заведующий ЦРА № 10 Светлана Барткевич подтвердила, что упал спрос на медицинские маски. За выходные их практически не продавали. Сейчас в центральной аптеке имеются в наличии многоразовые медицинские маски белорусского производства (бобруйской «Славянки»). На днях ожидают поступления таких же изделий с БПХО.

– Все эти маски многоразовые, многослойные, их удобно стирать, можно кипятить, гладить горячим утюгом и повторно использовать, – добавила Светлана Константиновна.