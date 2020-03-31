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Ученые: Компьютерная игра Super Mario улучшает работу мозга пожилых людей

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  • 31.03.2020, 10:12
  • 1,672
Ученые: Компьютерная игра Super Mario улучшает работу мозга пожилых людей

Эта игра оказалась прекрасным тренажером.

Если не знаете, как уговорить своих пожилых родственников оставаться дома во время карантина, научите их играть в Super Mario. Как выяснили психологи из Великобритании, платформер с усатым сантехником поможет провести время не только с интересом, но и с пользой для мозга, пишет «Нож».

Ученые определили, что игра влияет на исполнительные функции — когнитивные процессы, которые управляют другими когнитивными процессами, регулируют и контролируют их. В частности, исполнительные функции отвечают за творческие способности, понимание последствий своих действий, способность планировать, скорость реакции и рабочую память. Со временем, если человек перестает тренировать эти функции, у него может наблюдаться торможение в поведении.

Как показало исследование, Super Mario и другие платформеры как раз и могут быть такими тренажерами. Для эксперимента были приглашены 33 участника в возрасте от 55 до 75 лет, которых потом разделили на три группы: первая играла в Super Mario 64, вторая — на фортепиано, а третья осталась без заданий. До разделения и после добровольцы прошли тесты на исполнительные функции: оказалось, что те, кто играли в Super Mario, во второй раз справились с тестом лучше, чем в первый.

Единственная проблема, по словам исследователей, в том, что многим испытуемым игра показалась слишком сложной. Команда подчеркнула, что специально для пожилых людей стоит разработать более простой платформер.


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