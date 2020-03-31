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Арену Евровидения в Роттердаме переоборудуют в госпиталь

  • 31.03.2020, 10:47
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Арену Евровидения в Роттердаме переоборудуют в госпиталь
Фото: Frank de Roo / ad.nl

Там смогу разместиться 680 пациентов.

Поскольку Евровидение-2020 пришлось отменить из-за коронавируса, в Роттердаме приняли решение переоборудовать арену Ahoy, где должны были выступать конкурсанты, под временный госпиталь на 680 коек.

Как сообщает местное издание AD, в ближайшее время уже будут готовы 88 коек - 22 четырехместных номера. Каждый со своим душем и туалетом. Есть место для врачей, медсестер и место для отдыха, передает unian.net.

Госпиталь будет принимать пациентов как с коронавирусом, так и без него, которым не нужно идти в больницу, но которые также не могут оставаться дома.

В этом здании можно будет находиться и больным с другими диагнозами в случае, если голландские больницы будут переполнены - они будут в отдельных боксах. Также в среду первые номера в отеле Van der Valk Ridderkerk будут готовы немедленно принять пациентов. Это касается людей, у которых был положительный результат теста, но которые временно не могут оставаться дома, потому что, например, они живут вместе с кем-то, кто очень уязвим.


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