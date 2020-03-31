Al Jazeera: Хафтар за два дня потерял десятки российских наемников 5 31.03.2020, 10:55

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Армия ливийского мятежника потерпела ряд поражений.

Правительство национального согласия Ливии (ПНС) объявило о ликвидации полевых командиров, сражающихся под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, в районе Аль-Вишка и на территории к западу от города Сирт, сообщает Al Jazeera (перевод — inosmi.ru).

Силы ПНС нанесли удар по главному оперативному штабу Ливийской национальной армии в районе Аль-Вишка, в результате чего командир оперативного штаба Большого Сирта генерал-майор Салим Деръяк аль-Фарджани и его помощник Каддафи ас-Садаи погибли.

Генерал-майор Салим Деръяк аль-Фарджани считается одним из ближайших соратников главы Ливийской национальной армии Халифа Хафтара (ЛНА). Он занимал сразу несколько важных должностей, в частности, руководил военной операцией по освобождению Мисураты, командовал оперативным штабом Сирта, а затем Большого Сирта.

В пятницу, 27 марта, в ходе столкновений между силами ПНС и ЛНА погибло пять высокопоставленных генералов, в том числе — лидер бригады по защите нефтяных месторождений в районе Ас-Серир Али Сейда ат-Табави. Немаловажно отметить, что он считался одним из ближайших соратников Халифы Хафтара и отвечал за вербовку наемников из «джанджавидов» и африканцев.

В 2014 году Ат-Табави участвовал вместе с Хафтаром в военных действиях в районе Бенгази, но затем глава Ливийской национальной армии назначил его командиром батальона. Таким образом, Али Сейда ат-Табави привел африканских наемников на нефтяные месторождения, в порты нефтяного района Аль-Хилаль, на военную авиабазу Аль-Джафра и, наконец, в город Сирт.

В течение двух дней было убито еще несколько полевых командиров, в том числе — глава 302-й бригады Салех аль-Кабси аль-Магриби, командующий артиллерией 302-й бригады Муса аль-Магриби, командующий оперативным штабом Валид ад-Дибар аль-Фарджани и начальник разведки операционного штаба Большого Сирта Дау аль-Меграхи.

Командир береговой охраны в районе Аль-Вишка Сабер аль-Матхар, сотрудник оперативного штаба Большого Сирта Мухаммед аль-Мадждуб аль-Вафи и командир 103-й бригады Халид Крис также были убиты.

Вооруженные столкновения возобновились после того, как силы фельдмаршала Халифы Хафтара произвели артиллерийский обстрел жилых кварталов в Триполи. Силы Правительства национального согласия объявили о начале новой военной операции «Шторм мира» в ответ нарушение перемирия со стороны Ливийской национальной армии.

Десятки убитых и раненых

Член «Бригады мучеников Сирта» Валид Мухаммед заявил, что 27 и 28 марта пять военно-транспортных самолетов Ил-76 доставили десятки раненых и мертвых из Сирта в город Бенгази, расположенный на востоке Ливии.

«Все раненые в ходе военных столкновений проходят лечение в больнице Ибн Сина, которую охраняют службы безопасности. Стоит отметит, что раненых настолько много, что тем, кто получил легкие ранения, помощь оказывают прямо во дворе больницы. Кроме того, большинство кабинетов были превращены в отделения неотложной медицинской помощи», — добавил он.

Валид Мухаммед заявил в интервью «Аль-Джазире», что в командовании армии Халифа Хафтара царит замешательство после убийства полевых командиров, в частности, руководителя оперативного штаба Большого Сирта генерал-майора Салима Деръяка аль-Фарджани — ближайшего соратника ливийского фельдмаршала.

Скорее всего, Хафтар назначит нового командующего оперативным штабом Большого Сирта из племени аль-Фарджани, потому как, он привык полагаться на своих соплеменников в выполнении труднодостижимых задач в районе Сирта.

Возобновление атак

Представитель вооруженных сил ПНС Мухаммед Кануну подтвердил, что военно-воздушные силы страны возобновили атаки против сил Ливийской национальной армии. По его словам, ПНС начало новую военную операцию «Шторм мира» в ответ на нарушение перемирия и возобновление ракетных обстрелов по жилым кварталам, которые привели к жертвам среди гражданского населения.

«Мы нанесли удары по позициям армии Халифа Хафтара. Ракетному обстрелу подверглась группа африканских наемников, три бронеавтомобиля и грузовик с боеприпасами», — сообщил Кануну.

Представитель вооруженных сил ПНС заявил, что ракетному обстрелу подверглось здание в населенном пункте Каср бен Гашир, где предположительно находились российские наемники, которые вели обстрел по жилым кварталам Триполи. Кроме того, он подтвердил, что армии ПНС удалось уничтожить склад боеприпасов в районе Каср бен Гашир к югу от столицы.

Тяжелые потери

Официальный представитель Мустафа аль-Меджеи заявил, что армия Халифы Хафтара понесла значительные потери, которые в несколько раз превышают те, что она понесла в ходе военных действий в районе Абу Курайн к востоку от Мисураты.

«Мы обнаружили погибших соратников Халифы Хафтара после ожесточенных боев к востоку от Мисураты. Отмечу, что реальное число погибших за последние два дня превысило 120 человек», — добавил аль-Меджеи.

Как сообщил Аль-Меджеи, в ходе военных действий погибло свыше десяти близких соратников ливийского фельдмаршала. Всего за пару дней произошли значительные потери в рядах командования, которые будет трудно восполнить. По словам представителя военной операции «Вулкан гнева», на стороне Хафтара сражаются наемники, но они лишь «пушечное мясо», которое бросают на передовую.

«Мы видели, как ранее Хафтар потерпел поражение, поэтому сейчас он сменил тактику. В настоящее время он подвергает ракетному обстрелу гражданское население», — добавил аль-Меджеи.

Представитель военной операции «Вулкан гнева» подтвердил, что военные самолеты Египта и ОАЭ принимали активное участие в боевых действиях в пятницу. Они наносили удары по жилым кварталам и гражданским объектам после того, силы Халифа Хафтара подверглись нападению со стороны армии Правительства национального согласия.

Обманчивые заблуждения

Член Высшего государственного совета Ливии Аль-Касим Дабарс заявил, что армия Хафтара за последние два дня потеряла в боях множество ливийских, африканских и российских наемников из-за обманчивых заблуждений в том, что она сможет взять Триполи.

«Бои в восточной части Мисураты дорого обходятся Хафтару. Ежедневно оперативные штабы и командование подвергаются авиационным и артиллерийским ударам, которые вскоре приведут к полной ликвидации сил Халифа Хафтара и его сторонников», — сообщил он.

Аль-Касим Дабарс заявил в интервью «Аль-Джазире», что Хафтар осуществляет повестку дня региональных и международных держав. Он не последует голосу разума даже в свете кризисов, которые переживает Ливия в настоящее время, потому что все решения принимаются Египтом и ОАЭ. Именно они вынуждают его методично уничтожать ливийский народ.