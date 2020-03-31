РФ создала новую нефтяную компанию в день ухода «Роснефти» из Венесуэлы 3 31.03.2020, 11:32

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Кремль страхует Сечина?

Россия учредила новую нефтяную компанию в тот же день, когда "Роснефть" объявила о продаже своих активов в Венесуэле. Это следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Речь идет о компании под названием "Росзарубежнефть", которая, согласно реестру, была поставлена на учет 28 марта, сообщает dw.com.

Из документа следует, что "Росзарубежнефть" зарегистрирована в Москве, ее уставный капитал составляет 322,7 млрд рублей. Компания будет заниматься добычей и транспортировкой нефти и нефтяного (попутного) газа. "Росзарубежнефть" полностью принадлежит Росимуществу. Держателем реестра акционеров новой компании является ООО "Реестр-РН", которое также является держателем реестра акционеров "Роснефти".

Генеральный директор "Росзарубежнефти" - Николай Рыбчук. Его полный тезка - член Совета ветеранов Анголы, бывший военный атташе и представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) в этой стране. В Анголе в середине 1980-х служил и глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Санкции со стороны США

О продаже "Роснефтью" ее активов в Венесуэле стало известно 28 марта. Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев в интервью агентству РБК объяснил продажу активов и уход из Венесуэлы желанием добиться снятия санкций, введенных США против дочерних структур "Роснефти".

"Мы продали наш венесуэльский бизнес правительству Российской Федерации. Компания "Роснефть" как международная публичная компания должна защищать интересы своих акционеров. И теперь мы вправе ожидать от американского регулятора выполнения публично взятых на себя обещаний", - сказал он.