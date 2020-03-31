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Ученые разработали искусственный интеллект, который переводит мозговые сигналы в предложения

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  • 31.03.2020, 11:31
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Ученые разработали искусственный интеллект, который переводит мозговые сигналы в предложения

Наилучшие результаты содержали в себе лишь 3% ошибок. 

Ученые разработали искусственный интеллект, который способен переводить мозговые сигналы в предложения. Об этом 30 марта написала газета Guardian, cообщает RTVI.

Ученые пытались выявлять регулярно возникающие закономерности, которые могут быть связаны с повторяющимися аспектами речи — например, сочетанием гласных и согласных букв. По мнению ученых, каждый раз, когда человек говорит одно и то же предложение, мозговая деятельность будет схожа, но не идентична.

Во время тестов наилучшие результаты ИИ содержали в себе лишь 3% ошибок. Исследователи уверены, что алгоритму помогло то, что пациентки зачитывали простые предложения с небольшим количеством уникальных слов.

По оценке ученых, это исследование в будущем может помочь людям, которые потеряли способность говорить из-за паралича. При этом, когда команда попробовала декодировать данные мозговых сигналов сразу в отдельные предложения, коэффициент ошибок вырос до 38%.

Исследователи отмечают, что пока искусственный интеллект не может быстро справиться с этой задачей. «Обычно люди знают и используют до 350 тысяч слов, но алгоритм не может их все расшифровать. Развивать его возможности будет невероятно трудно», — подчеркнули ученые.


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