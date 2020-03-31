Температура, кашель: умер 35-летний актер минского Молодежного театра Гарик Вепшковский 25 31.03.2020, 11:53

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Гарик Вепшковский

Накануне актер ездил к родителям в Брест.

Сегодня, 31 марта 2020 года умер актер минского Молодежного театра Гарик Вепшковский. Об этом tut.by сообщили его коллеги, информацию подтвердили и в театре.

Мужчина ездил к родителям в Брест. Там у него поднялась температура до 40°, начался кашель, озноб, поднялось давление. «Анализ крови не выявил нового коронавируса, который сейчас распространяется по миру как пандемия. Рентген сделать не успели - мужчина умер», — сообщило «Радыё Свабода».

— У него было только высокое давление. Вчера он посетил двух врачей. Сначала ему сбили в поликлинике давление. Ему после приема стало опять хуже. Его повезли в частный медцентр. Думали, может там помогут. Ему там сказали попить лекарства и отправили домой. Ночью он пошел спать и во сне умер, — рассказали tut.by родственники.

В настоящее время проводятся следственные действия, которые должны выявить причину смерти, рассказали его коллеги.

Гарик Вепшковский родился в 1985 году в Бресте. Окончил Брестский музыкальный колледж имени Ширмы. Работал в Брестском театре драмы, в Республиканском театре белорусской драматургии, с 2018 года — в Молодежном театре.

Снимался в сериалах, в 2014 году снял короткометражный фильм «Подарок».