Лукашенко - Кочановой: Нам надо не только обсуждать, но и планировать президентские выборы 37 31.03.2020, 12:25

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Фото: belta.by

Самая большая проблема - это экономика.

Лукашенко провел рабочую встречу с председателем «совета республики» Натальей Кочановой, сообщает БелТА.

«Есть ряд проблем, которые мы должны обсудить с вами. Не будем скрывать, это и политические вопросы - год президентских выборов. Самая большая проблема - это экономика. Тем не менее, этот вопрос никуда не уйдет, - сказал диктатор. - Нам надо не только обсуждать, но и планировать президентские выборы. У нас пока нет оснований переносить президентские выборы, как некоторые тут нам (не то враги, не то соперники) подсказывают. Политические вопросы никуда не уйдут. Их надо обсуждать».