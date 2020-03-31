Лукашенко - Кочановой: Нам надо не только обсуждать, но и планировать президентские выборы

Лукашенко - Кочановой: Нам надо не только обсуждать, но и планировать президентские выборы37
- 31.03.2020, 12:25
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Самая большая проблема - это экономика.
Лукашенко провел рабочую встречу с председателем «совета республики» Натальей Кочановой, сообщает БелТА.
«Есть ряд проблем, которые мы должны обсудить с вами. Не будем скрывать, это и политические вопросы - год президентских выборов. Самая большая проблема - это экономика. Тем не менее, этот вопрос никуда не уйдет, - сказал диктатор. - Нам надо не только обсуждать, но и планировать президентские выборы. У нас пока нет оснований переносить президентские выборы, как некоторые тут нам (не то враги, не то соперники) подсказывают. Политические вопросы никуда не уйдут. Их надо обсуждать».