Le Point: Москва неизменно проигрывает в нефтяной войне 3 31.03.2020, 12:22

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Фото: Reuters

Если бы Россия пришла к соглашению с Саудовской Аравией, то не прогадала бы в финансовом отношении.

«Между Саудовской Аравией и Россией уже существовало соглашение о совместном сокращении объемов добычи нефти в рамках ОПЕК +. Но Эр-Рияд счел, что, принимая во внимание текущую ситуацию, этого недостаточно и призвал к дальнейшему сокращению добычи. Итак, рынки ожидали нового российско-саудовского соглашения. Однако Москва на этот раз сказала "нет". В ответ Саудовская Аравия начала войну цен на нефть, значительно увеличив добычу», - указывает Сергей Гуриев, бывший главный экономист Европейского банка реконструкции и развития, профессор экономики парижской Школы политических наук, в интервью (Le Point) (перевод - inopressa.ru).

«Многие эксперты считают, что такую стратегию проводит Игорь Сечин, президент российской нефтяной компании "Роснефть". Он не в силах был стерпеть того, что снижение добычи, намеченное Россией и Саудовской Аравией, приносит выгоду американским компаниям по добыче сланцевого газа, которые из-за этого могли еще больше увеличить свою долю рынка. Очевидно, что целью России было "наказать" американских производителей сланцевого газа», - поясняет Гуриев.

«На мой взгляд, со стороны России это ошибка и странный расчет, если не сказать больше. Возможно, текущее падение цен на нефть ослабит и даже временно отстранит американские компании, некоторые из них обанкротятся и должны будут сменить владельца. Но как только произойдет рост цен, американские производители сланцевого газа снова увеличат объемы добычи», - утверждает собеседник издания.

«Сейчас необходимо напомнить, что если бы Россия пришла к соглашению с Саудовской Аравией о дальнейшем падении добычи нефти, то она не прогадала бы в финансовом отношении. Сокращая свою суточную добычу на 300 тыс. баррелей, она, безусловно, потеряла бы эквивалент 3% добычи нефти. Но в то же время такое соглашение увеличило бы цену за баррель на 10-15 долларов. Тогда как в сложившейся ситуации Россия неизменно проигрывает. На мой взгляд, российский расчет не очень разумный», - анализирует эксперт.

«Российский бюджет сверстан исходя из цены на нефть в 42 доллара за баррель, а не 20 долларов. Тем не менее, ситуация не катастрофическая. У Москвы по-прежнему есть большие финансовые резервы. (...) У России хватит резервов на ближайшие три года, - полагает Гуриев. - (...) Вполне возможно, что Саудовская Аравия и Россия в конечном итоге договорятся, и это подтолкнет цены вверх. Но Эр-Рияд намерен сражаться, поскольку он лучше вооружен, чем Россия, у него значительные запасы нефти, а главное, низкая себестоимость добычи по сравнению с российскими углеводородами. Таким образом, Саудовская Аравия может сражаться на этом поле боя столько, сколько пожелает».

«Кризис, связанный с эпидемией коронавируса в России, может изменить ситуацию, тем более что российские цифры не совсем ясны. В понедельник Москва вступила в свой первый день карантина (хотя москвичи еще могут ходить на работу). Если страна перейдет к "французскому" сценарию (меры общего карантина по всей стране), тогда ситуация станет совершенно иной, и маловероятно, что у России окажется достаточно ресурсов для того, чтобы противостоять кризису», - полагает Сергей Гуриев.