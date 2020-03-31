«Радыё Свабода»: В Лельчицком районе из-за коронавируса забрали в больницы около сотни человек 2 31.03.2020, 12:39

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Диагноз COVID-19 пока подтвердили у пяти жителей района.

Жители райцентра Лельчицы Гомельской области сообщили «Радыё Свабода», что из их райцентра и соседней деревни из-за коронавируса забрали около сотни человек.

Вчера официально подтвердили COVID-19 только у директора одного из хозяйств. Как стало известно от информированного источника «Радыё Свабода», сегодня коронавирус подтвердили у пяти жителей деревни.

О ситуации в райцентре «Радыё Свабода» рассказал один из местных жителей, который просил не называть своего имени. По его словам, в воскресенье и понедельник (29 и 30 марта) из Лельчиц и деревни под ними вывозили «контактов первого уровня», которые могли заразиться от директора хозяйства. В их число попали и сотрудники райисполкома - управления сельского хозяйства во главе с начальником.

«Директор хозяйства присутствовал на планерках в райисполкоме. И сам проводил совещания в колхозе. Около 60 человек повезли в Гомель, около 30 остались в Лельчицах. Ситуация сложна тем, что местные медики общались с ним, директором, без средств защиты, и теперь они тоже в группе риска, работать некому. Поэтому работают они - хоть сейчас и в защитных костюмах», - сообщил житель райцентра.

Он добавил, что еще вчера 30 марта было известно о трех подтвержденных случаях коронавируса. Все зараженные - жители деревни, которые работают в этом хозяйстве. Утром 31 марта стало известно, что в настоящее время пять человек - работники хозяйства - имеют положительный результат на коронавирус.

В Гомельском облисполкоме журналистам сообщили, что на данный момент не имеют информации. Получить комментарий в Министерстве здравоохранения журналистам не удалось.