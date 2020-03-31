Британские производители джина будут делать санитайзеры для полиции 1 31.03.2020, 12:45

Дезинфицирующих средств для рук часто не хватает.

В Британии производители джина занялись изготовлением санитайзеров для полиции Лондона. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

Дезинфицирующих средств для рук, основным ингредиентом которых является спирт, сейчас не хватает, так как британцы запасаются им, чтобы избежать коронавируса, поэтому полиция обратилась за помощью к столичным пивоваренных заводов и винокурен.

Portobello Road Gin, базирующаяся в Хаггерстони на востоке Лондона Copper Rivet Distillery в соседнем Кенте приступили к заданию сделать дезинфицирующее средство, используя формулу Всемирной организации здравоохранения.

Столичная полиция - крупнейшая в Великобритании с более 31 500 офицеров - получит свои первые поставки в начале апреля, в то время как пивовар Budweiser также согласился предоставить 6000 литров средств для дезинфекции рук.

«Проведение дезинфекции рук является важнейшим элементом для наших офицеров и персонала, особенно тех, кто находится на передовой», - сказал Марк Робертс, директор коммерческих служб полиции. «Поэтому я очень благодарен всем поставщикам, которые согласились работать с нами и предоставить нам этот жизненно важный товар».