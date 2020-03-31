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Ученые рассказали о гастрономических предпочтениях неандертальцев

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  • 31.03.2020, 12:46
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Ученые рассказали о гастрономических предпочтениях неандертальцев

Данные были получены после раскопок в португальской пещере.

Новые исследования показывают, что неандертальцы, жившие в Португалии в течение последнего ледникового периода, так же увлекались рыбной ловлей, как и предки современных людей, пишет «Новое время».

Ученые полагают, что моллюски, ракообразные, рыба, птицы и морские млекопитающие, такие как дельфины, составляли половину рациона этой группы неандертальцев.

Это делает их находчивыми охотниками-собирателями с поведением, более близким к современному Homo sapiens, чем кто-либо мог себе представить, подчеркивают авторы работы из Университета Барселоны.

Раскопки в пещере Фигейра-Брава около Сетубала в Португалии выявили древние свалки бытовых отходов, датированные примерно 106 000 и 86 000 лет назад, заполненные костями и раковинами морских животных. Там же находили и более традиционный мусор, к примеру — кости оленей.

Важным фактом является то, что жирные кислоты, содержащиеся в диете из морепродуктов, такие как Омега-3, могут стимулировать развитие мозга. Исследователи утверждают, что такого рода пищевые привычки способствовали «появлению когнитивной и поведенческой современности» у древних людей.

«Пещера Фигейра-Брава обеспечивает первый отчет о значительном потреблении морских ресурсов среди неандертальцев Европы. Представленные здесь данные приводят к дальнейшим сомнениям в поведенческом разрыве, который когда-то считался отличием неандертальцев от современных людей», — пишут исследователи в своей статье.

По словам исследователей, расстояние между поселением и побережьем (около двух километров) позволяет предположить, что неандертальцы использовали корзины или нечто вроде сумок для рыбалки.


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