И кто тут клоун? 3 Игорь Яковенко

31.03.2020, 12:59

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ИГОРЬ ЯКОВЕНКО

Президент РФ стал напоминать мима по имени Асисяй.

При посещении больницы для больных и подозреваемых в заражении коронавирусом в поселке Коммунарка президент России Владимир Путин зачем-то нарядился в костюм цветов украинского флага: ярко-желтый комбинезон и голубые перчатки. Сам костюм химзащиты - это модель TyChem 2000C американской компании DuPont. В описании комбинезона говорится, что это «лучшее решение для защиты от неорганических кислот и щелочей высокой концентрации при давлении до 2 бар». Он применяется «при работе с водными растворами химикатов, для подготовки и смешивания красок, чистки баков и работы с нефтехимическими продуктами».

В итоге президент Российской Федерации стал напоминать мима Вячеслава Ивановича Полунина в роли желтого клоуна по имени Асисяй. Правда, в отличие от трогательного шоу знаменитого артиста, постановки, которые устраивает Путин и его окружение, отличаются выдающейся бездарностью и безвкусицей. В данном случае это касалось и подбора «больного», с которым пообщался Путин. Им оказался, по странному стечению обстоятельств, врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук, Дмитрий Андреевич Гаркави, который после общения с Путиным чудесным образом «исцелился». Звание «больного» не уточняется, а, впрочем, после исполнения роли «больного», служивого наверняка повысили.

Репризы кремлевских клоунов традиционно издают удушливый запах пошлости, смешанный с вонью лагерного сортира. «Я приглашаю, когда мы достроим эту больничку новую, на вертолетике слетаем», — при этих словах мэр Собянин решил немного присесть и сгорбиться, чтобы не унижать своим ростом вышестоящее начальство. Трудно в одной фразе так оскорбить русский язык, как это сделал Сергей Собянин, умудрившийся соединить лагерный сленг – «больничка» - с детсадовским сюсюканьем - «вертолетик».

Путин у власти ровно 20 лет. Именно в этот день, 26.03.2000 состоялись выборы, на которых за Путина проголосовали 39.740.434 человека (52,94%). Международные наблюдатели признали выборы соответствующими европейским стандартам, и лишь немного пожурили российское начальство за давление на СМИ. До «эпохи чуровщины» оставалось еще целых семь лет, фальсификации, конечно, были, но в пределах «разумного», поэтому можно с некоторыми оговорками утверждать, что вот это все, что случилось с Россией и россиянами за 20 лет, и то, что происходит сейчас, выбрали сами россияне. Вполне добровольно. А теперь посмотрим, что они (мы) себе выбрали.

Для этого надо сравнить, как ведут себя правительства разных стран в условиях пандемии.

Поскольку сравнивать можно только сравнимое, а оценка действий властей должна быть соизмерима с располагаемыми ресурсами, то есть смысл привести примеры из двух групп стран: «богатых» и «бедных».

«Богатые страны»

Имеют возможность существенно поддерживать экономику и граждан. На поддержку экономики и граждан в условиях пандемии #COVID2019 потратят:

США — $4 трлн;

Великобритания — £330 млрд;

Франция и Германия — по €500 млрд;

Италия — €340 млрд;

Испания — €200 млрд.

Кроме того, ФРГ вводит: массовое тестирование всех желающих и подозреваемых на инфекцию; выявление всех инфицированных независимо от наличия у них симптомов, отслеживание всех их контактов с момента инфицирования и помещение всех инфицированных в длительный карантин; госпитализация и лечение тяжело больных в инфекционных боксах специализированных больниц, оснащенных аппаратами искусственной вентиляции легких. Постепенно эти же меры вводят Франция, Италия и Испания. Плюс общенациональный карантин.

«Бедные страны»

Не имеют больших ресурсов для поддержания экономики и граждан.

Индия – общенациональный карантин (видимо, самый жесткий из всех стран) с полным запретом гражданам выходить из дома, закрыты границы, прекращено сообщение между населенными пунктами. Полуторамиллиардная страна введена в состояние трехнедельного анабиоза.

Украина – общенациональный режим чрезвычайной ситуации на 30 дней. Общенациональный же карантин. В Киеве закрыто метро, наземный транспорт работает только по спецпропускам – для медиков, спасателей, сотрудников правоохранительных органов, сферы ЖКХ, продуктовых магазинов и аптек.

То есть власти большинства стран мира, возможно не сразу, но нашли свой путь противодействия беде. Тот, который соответствует их ресурсам и в целом адекватен угрозе.

Путинская Россия – страна, несомненно, бедная по уровню доходов населения, но по объему ВВП на 11 месте в мире. Поэтому тот объем поддержки экономики и граждан— €4 млрд – который путинская Россия выделяет в условиях пандемии, выглядит несоразмерно ничтожным по сравнению с тем, что тратят на эти цели страны Запада. Еще более нелепо выглядят те меры, о которых Путин объявил в своем обращении 25.03.2020.

Что это за «меры»?

Во-первых, Путин вместо карантина отправил страну в недельный отпуск. То есть люди будут гулять, тусить, бухать и активно заражать друг друга.

Во-вторых, этот человек, который всю жизнь существовал за счет государственных денег и никогда никаким бизнесом не занимался, повелел предпринимателям, многие из которых еле сводят концы с концами, прекратить работу, отправить сотрудников в отпуск и этот отпуск им оплатить. То есть просто залез в карман к людям, которые создают экономику страны.

В-третьих, с процентов по вкладам свыше миллиона рублей Путин решил брать 13% в пользу государства. По оценке экспертов, этим решением Путин ограбил 4 миллиона вкладчиков, а всего с учетом их семей – 10 миллионов человек. На вопрос, какое отношение этот грабеж имеет к пандемии, можно ответить только встречным вопросом: а какое отношение к борьбе с терроризмом имела отмена губернаторских выборов в 2004 году после Беслана?

Точно такой же идиотизм и с ограблением людей, которые хотят свои кровные заработанные деньги перевести на свои зарубежные счета. Коронавирус, вероятно, узнав о том, как Путин грабит своих подданных, с ужасом побежит из этой страны, теряя по дороге все свои короны…

В-четвертых, обещал семьям с ребенком до 3 лет по 5 тысяч рублей. Это, конечно, прекрасно, но причем тут пандемия?!

Все остальные путинские меры так же эффективны против пандемии, как названные выше, то есть никак. С таким же успехом можно остановить лесной пожар с помощью настольного вентилятора.

А поскольку в регионах сплошь путинские назначенцы, подобранные исключительно по принципу личной преданности, то надеяться на какие-то адекватные меры со стороны местных властей не приходится. Мэр Москвы Собянин, например, категорически отказался закрывать метро, но зато закрыл парки и заблокировал социальные карты, по которым пенсионеры могли ездить бесплатно. То есть ездить и заражаться теперь можно, но уже за свой счет…

Скоро исполнится год, как российский телевизор помирает со смеху над тем, что граждане соседней страны выбрали себе президентом «клоуна». Гражданам России есть смысл сегодня посмотреть на то недоразумение, которое мы нахлобучили себе на голову 20 лет назад, и спросить себя: так кто же тут клоун?

Игорь Яковенко, blogspot.com