Команда Зеленского делает украинцев хозяевами их земли 10 Cергей Руденко

31.03.2020, 13:15

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Украина стала мировым рекордсменом по длительности проведения земельной реформы.

В ночь на 31 марта в медицинских масках и перчатках депутаты парламента Украины приняли закон о введение рынка земли в стране. Верховная рада постановила, что с 1 июля 2021 года украинцы смогут свободно покупать и продавать землю, а еще через три года это право получат и юридические лица. Таким образом, парламент решил один из главных для страны вопросов - земельный.

Земля - заложница политической ситуации

Украина стала мировым рекордсменом по длительности проведения земельной реформы - более четверти века власти страны не могли решиться на открытие рынка земли. За это время мораторий на ее продажу Верховная рада продлевала девять раз. В результате 96% сельскохозяйственных земель оставались вне рыночного оборота. Нет, этот рынок, конечно же, существовал, только все это время пребывал в тени. А сам же земельный вопрос долгое время был предметом политических спекуляций для левых сил - коммунистов и социалистов, верных не только идеям Ленина, но и интересам тем, кто без лишнего шума пытался аккумулировать земельные паи в Украине с перспективой их выкупа.

Год назад во время президентской кампании Владимир Зеленский пообещал украинцам открыть рынок земли. Его поддержали "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Голос" Святослава Вакарчука. Поскольку левые силы в Украине потеряли поддержку населения, против этой идеи категорически выступили только Оппозиционная платформа "За жизнь" (ОПЗЖ) и партия "Батькивщина". Их аргументация проста - открытие рынка земли приведет к потере ее крестьянами, позволив отечественным и зарубежным толстосумам скупить драгоценный украинский чернозем. Поэтому соратники Виктора Медведчука и Юлии Тимошенко настаивали решать земельный вопрос исключительно на референдуме.

Команда Владимира Зеленского, получив большинство в Раде, решила проигнорировать эти аргументы оппозиции. Тем более что на открытии рынка земли настаивал Международный валютный фонд (МВФ). Полгода назад тогдашний премьер-министр Алексей Гончарук внес в парламент законопроект о введении рынка земли, который вызвал жаркие дебаты среди депутатов. Под здание Рады потянулись фермеры, крестьяне, активисты политических партий - те, кто протестовал против земельной реформы. Но команда Зеленского довела-таки свою идею до логического завершения.

Что ждет теперь украинскую землю?

Украина сейчас располагает 60 млн гектаров земли, 70% из них - земли сельскохозяйственного назначения. 68% находятся в собственности крестьян-пайщиков. С принятием закона о рынке земли они получают право распоряжаться ею. До сих пор собственники паев могли только сдавать их в аренду. С 1 июля 2021 года они получат право продавать паи, а все остальные украинцы - покупать их. При этом надо сказать, что 1,6 млн земельных паев принадлежат гражданам пенсионного возраста. В данный момент подавляющее большинство их живет в крайне стесненных условиях, при этом они не могут продать или заложить собственные паи.

Согласно закону о рынке земли, свободный ее оборот будет касаться только участков, принадлежащих пайщикам. Через полтора года украинцы получат право покупать не более 100 гектаров в одни руки, а уже с 2024 года к ним присоединяться юридические лица, которым позволят приобретать максимум по 10 тыс гектаров. При этом продаваться не может земля, находящаяся в государственной и коммунальной собственности, общая ее площадь 10,7 млн гектаров. Последняя норма появилась только в окончательной редакции закона. Считается, что именно на эти лакомые кусочки рассчитывали украинские олигархи. Иностранцы же право на покупку украинской земли могут получить только после утверждения такой нормы на референдуме.

Что ждет Украину после открытия рынка земли, мы увидим очень скоро. В 90-х страна уже имела негативный опыт разгосударствления предприятий. И именно к нему апеллировали оппоненты президента Зеленского. Так называемая ваучерная приватизация позволила сконцентрировать в руках нескольких олигархов большую часть бывшей госсобственности. Поэтому, с одной стороны, собственники паев получают право свободно распоряжаться своей землей. А с другой - в условиях тотальной коррупции в стране и игнорирования законов часть собственников могут незаконно лишиться своего права на землю. Ведь каким бы хорошим не был закон, обязательно найдутся те, кто захочет его обойти. Поэтому не будет преувеличением сказать, что выполнение закона о рынке земли - один из серьезных вызовов для нынешних украинских властей.

Рада поставила все точки над "і"

ОПЗЖ и "Батькивщина" уже пообещали обратиться в Конституционный суд Украины, оспорив одобренный закон. Соратники Юлии Тимошенко и Виктора Медведчука настаивают на том, что процедура рассмотрения законопроекта была нарушена Радой. Да, действительно, команда Зеленского вынуждена была форсировать принятие земельного закона во время карантина в стране. На этом настаивал МВФ, который обещал очередной транш Киеву только в случае открытия рынка земли и голосования Рады за так называемый "антиколомойский закон" (запрещает возврат олигарху Игорю Коломойскому национализированного "Приватбанка"). Но, очевидно, что и без требований МВФ Украина рано или поздно пришла бы к принятию закона о рынке земли.

Конечно, до 1 июля 2021 года - дня открытия рынка - в Украине еще может все изменится. Могут поменяться президент, состав Рады и Конституционного суда. В конце концов, еще не известно, насколько пандемия коронавируса повлияет на украинскую экономику. Поэтому нельзя исключать того, что на протяжении предстоящего года противники рынка земли попытаются свернуть земельную реформу в Украине. Особенно если принять во внимание то, что, как свидетельствует данные опроса, проведенного Центром Разумкова, 72% украинцев поддерживают продление моратория на куплю-продажу земли.

Будущее земельного рынка в Украине, конечно же, будет зависеть от многих факторов. И главный из них - понимание украинцами того, что именно они станут полноценными хозяевами своей земли, которой смогут распоряжаться так, как им заблагорассудиться.

Сергей Руденко, "Немецкая волна"