Витебские власти испугались видеоролика, где у ребенка берут тест на коронавирус 3 31.03.2020, 12:05

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Блогеру дали штраф.

Суд в Витебске оштрафовал блогера Ольгу Журавскую на 810 рублей за то, что она снимала видео, как берут тест на коронавирус у ее ребенка в противотуберкулезном диспансере, пишет tut.by.

Ольга Журавская, автор канала на Youtube «Снимать разрешено», снимала, как берут тест на коронавирус в Витебском противотуберкулезном диспансере, а позже выложила ролик в интернет. Заявление в милицию на блогера написал врач, который проводил прием.

Суд признал Журавскую виновной в хулиганстве. Она должна выплатить штраф в 30 базовых величин (810 рублей).

На суде женщина объяснила, что привела на анализ своего сына, который плохо себя чувствовал, а до этого контактировал с больным. Она снимала прежде всего своего ребенка, но — с информационными целями.

В видеоролике Ольга Журавская рассказывает, что привела своего сына в противотуберкулезный диспансер, так как он контактировал с ребенком, который приехал из Италии. У сына Журавской появились кашель, насморк.

В противотуберкулезном диспансере врач позвал ребенка на прием без очереди. Но, увидев камеру, потребовал, чтобы мать прекратила съемку (на записи этот фрагмент — в 3.23).

Журавская отказалась вести съемку — и медперсонал вызвал милицию. Ее сотрудники взяли у участников конфликта объяснительную, а блогеру посоветовали написать жалобу в книгу замечаний и предложений медучреждения.

После этого на приеме в кабинете сменились медработники. Вместо врача, который вызвал милицию, уже работала другая доктор. Она позвонила своему руководству, и оно разрешило, чтобы Журавская вела съемку.

Доктор приняла ребенка Журавской, спросила о симптомах болезни, дала рекомендации. Но момента, как у мальчика берут тест на коронавирус и берут ли его вообще, на видео нет.