У жительницы Вилейки установлен положительный тест на коронавирус 1 31.03.2020, 13:43

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Инфекция зафиксирована в еще одном районном центре Беларуси.

Об этом сообщила главный санитарный врач Вилейщины Наталья Жолнерович, пишет rh.by.

По ее словам, на 30 марта в Вилейке установлен один положительный тест на коронавирусную инфекцию у жительницы Вилейки, работающей в Минске.

Врач добавила, что подтвержденным считается коронавирус, есть положительный результат дают три теста:

– В Вилейке оснований для паники нет, – говорит доктор. – Специалисты провели все противоэпидемиологические и медицинские мероприятия по ее изоляции и выявлению возможных контактов.