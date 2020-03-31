Путин спрятался «в домике» на Валдае Геннадий Гудков

31.03.2020, 14:00

Геннадий Гудков

Российская вертикаль хороша в распилах, откатах и вранье.

В Москве и Подмосковье карантин? Режим ЧС? Запрещается под страхом казни покидать дома? Блокируют дороги?

Точно известно только одно: начался бардак. Президент спрятался «в домике» на Валдае, его пытается заменить своим твиттером Медведев (а кто он такой сегодня?). Глава Правительства молчит, как партизан на допросе. Собянин и Воробьев вводят режим ЧС, пишут постановления, по улицам Подмосковья ездят машины с усилителями и призывают граждан не покидать дома.

Сенатор Клишас (тот, который начал коверкать Конституцию первым) вдруг заявляет, что главы регионов (Собянин и Воробьев) не имеют права этого делать. Ему вторит МВД, опровергая «слухи» о ЧС. И лишь народ, гульнувший в выходные, ничего не понимает и ох.реневает от какафонии вельможных заявлений. Что делать, куда бежать, чем запасаться — ничего непонятно.

Это так в России и Москве вводят карантин. Левая рука не ведает, что творит правая. При таком бардаке во власти ничего хорошего не жди — народ снова обманут и сделают крайним. То ли Путин теряет контроль, то ли разногласия вверху неприлично сильные. Впрочем, уже наступило 30 марта. Еще несколько часов — и будет ясно, что из обещанного начнут реализовывать.

Впрочем, вертикаль хороша в распилах, откатах и вранье. Мобилизоваться она не умеет: не на то «заточена». Так что скоро узнаем, чего сто́ит путинская система «ручного управления» на самом деле. Лишь бы цена не оказалась слишком большой…

Геннадий Гудков, «Фейсбук»