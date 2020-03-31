закрыть
31 марта 2020, вторник, 14:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

Путин спрятался «в домике» на Валдае

  • Геннадий Гудков
  • 31.03.2020, 14:00
Путин спрятался «в домике» на Валдае
Геннадий Гудков

Российская вертикаль хороша в распилах, откатах и вранье.

В Москве и Подмосковье карантин? Режим ЧС? Запрещается под страхом казни покидать дома? Блокируют дороги?

Точно известно только одно: начался бардак. Президент спрятался «в домике» на Валдае, его пытается заменить своим твиттером Медведев (а кто он такой сегодня?). Глава Правительства молчит, как партизан на допросе. Собянин и Воробьев вводят режим ЧС, пишут постановления, по улицам Подмосковья ездят машины с усилителями и призывают граждан не покидать дома.

Сенатор Клишас (тот, который начал коверкать Конституцию первым) вдруг заявляет, что главы регионов (Собянин и Воробьев) не имеют права этого делать. Ему вторит МВД, опровергая «слухи» о ЧС. И лишь народ, гульнувший в выходные, ничего не понимает и ох.реневает от какафонии вельможных заявлений. Что делать, куда бежать, чем запасаться — ничего непонятно.

Это так в России и Москве вводят карантин. Левая рука не ведает, что творит правая. При таком бардаке во власти ничего хорошего не жди — народ снова обманут и сделают крайним. То ли Путин теряет контроль, то ли разногласия вверху неприлично сильные. Впрочем, уже наступило 30 марта. Еще несколько часов — и будет ясно, что из обещанного начнут реализовывать.

Впрочем, вертикаль хороша в распилах, откатах и вранье. Мобилизоваться она не умеет: не на то «заточена». Так что скоро узнаем, чего сто́ит путинская система «ручного управления» на самом деле. Лишь бы цена не оказалась слишком большой…

Геннадий Гудков, «Фейсбук»


популярное за неделю

Мнение

Палымянае сэрца Алеся Мары
Палымянае сэрца Алеся Мары Марат Гаравы
Хватит жить в параллельной реальности!
Хватит жить в параллельной реальности! Вячеслав Бортник
Вирус, стой, раз-два!
Вирус, стой, раз-два! Ирина Халип
«Научись хотя бы врать, дорогое правительство»
«Научись хотя бы врать, дорогое правительство» Ольга Майорова