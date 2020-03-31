В Киеве начали тестировать на коронавирус всех пациентов с воспалением легких 31.03.2020, 14:12

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В самой Украине подтвердилось 549 случаев заражения новой инфекцией.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве увеличилось до 107, за последние сутки в городе было зарегистрировано пять новых больных, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, пишет gordomua.com.

«Мы начали тестировать всех пациентов с диагнозом "воспаление легких". Потому что во многих случаях осложнением перенесенного заболевания [COVID-19] является именно поражение легких», – сообщил Кличко.

За прошедшие сутки коронавирус подтвердился еще у пяти жителей Киева – четырех мужчин в возрасте от 45 до 49 лет и одной женщины – медицинского работника, ей 55 лет.

«Один пациент находится в Александровской больнице, четыре остальных – дома на самолечении», – рассказал Кличко.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве увеличилось до 107.

С начала эпидемии в Киеве на коронавирус протестировали 1900 человек, 813 образцов уже проверили в лаборатории, остальные еще исследуются, сообщил мэр города.

В Украине, по данным Минздрава на утро 31 марта, подтвердилось 549 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 13 человек умерли, восемь – выздоровели.