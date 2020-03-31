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Астрономы показали удивительное изображение спиральной галактики

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  • 31.03.2020, 14:27
  • 2,127
Астрономы показали удивительное изображение спиральной галактики

Она находится в созвездии Волосы Вероники.

Астрономы поделились удивительным изображением спиральной галактики NGC 4651, полученным с помощью космического телескопа «Хаббл», сообщает popmech.ru.

Специалисты миссии «Хаббла» опубликовали новый снимок, полученный с помощью космического телескопа. На изображении — галактика NGC 4651.

NGC 4651 относится к спиральным галактикам. Она находится в созвездии Волосы Вероники, на расстоянии от 35 до 72 миллионов световых лет (точно расстояние пока не определено). Как отмечают астрономы, в прошлом NGC 4651 поглотила другую галактику, меньших размеров, которая составляет крупную красивую спираль, заметную у нее на снимке.


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