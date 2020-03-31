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С 1 апреля в Беларуси отменяют сертификат о прохождении гостехосмотра

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  • 31.03.2020, 14:20
  • 10,487
С 1 апреля в Беларуси отменяют сертификат о прохождении гостехосмотра
Фото: onliner.by

Также были отменены талоны к водительскому удостоверению.

Уже завтра, первого апреля, в Беларуси вступает в силу некоторые положения указа №492 от 30 декабря 2019. С начала апреля ГАИ не будет требовать сертификат о прохождении государственного техосмотра транспортных средств, пишет telegraf.by.

Также согласно указу, были отменены талоны к водительскому удостоверению.

Изменился и срок выдачи водительского удостоверения для иностранных граждан и лиц без гражданства имеющих разрешение на временное проживание в Республике Беларусь – теперь он составляет 2 года. Для иностранных граждан, которые имеют вид на жительство, срок выдачи водительского удостоверения составляет от 2 до 10 лет.

Также в Беларуси начался процесс создания электронных паспортов машины. А при прохождении техосмотра будут выдаваться наклейки с QR-кодом.

"В обычном QR-коде будет "зашита" информация о пройденном гостехосмотре. Предложения уже направлены в Минтранс. Обычная наклейка на стекло о прохождении гостехосмотра — вчерашний день", — рассказал директор “Белтехосмотра”.


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