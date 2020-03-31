У двух учеников минской танцшколы коронавирус 6 31.03.2020, 14:35

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иллюстрационное фото Reuters

В том числе — у медика из отделения пульмонологии.

Одна из столичных танцевальных школ уходит на карантин. Причина — подтвердился коронавирус у двух учеников. Сначала забрали в больницу ученицу, которая работает в одной из минских больниц, в пульмонологическом отделении, сообщает tut.by.

О том, что у одной из учениц танцевальной школы подтвердился диагноз COVID-19, тренер Валерий Юруть предупредил других учеников еще 29 марта на своей странице во «ВКонтакте». У танцшколы два филиала — сначала инфекция проявилась у девушки, которая занимается на улице Кальварийской.

Ученица работает в одной из столичных больниц в отделении пульмонологии, где занимаются диагностикой и лечением заболеваний легких и дыхательных путей. Пока нет информации, на какой должности.

«До 27 марта (пятница) у них не было больных коронавирусом. Поэтому она не видела причин не ходить на занятия», — отмечает преподаватель танцев.

Он добавляет, что в последние разы на групповых занятиях минчанка была в среду 25 марта и в четверг 26 марта. Кроме того, у девушки есть хроническое заболевание, которое сопровождается кашлем, так что она не расценивала этот симптом как признак болезни.

29 марта преподаватель отмечал, что санслужба берет на контроль всех, кто контактировал с девушкой, а часть школы танцев из предосторожности уйдет на двухнедельный карантин. Впрочем, к вторнику 31 марта ситуация усложнилась — COVID-19 подтвердился и у парня, который занимался с девушкой в одной группе.

— У нас уже два инфицированных и 28 контактов первого уровня, которые под наблюдением санстанции — кто-то в больнице, кто-то на самоизоляции. Планируем уходить на карантин — с отменой групповых занятий по парным танцам на месяц, договариваюсь с арендодателями, — пояснил Валерий Юруть.

Собеседник добавляет, что их школа не единственная в Минске, которая сейчас уходит на карантин.

— Школы, которые платят почасовую аренду за помещения, закрылись, хоть там и нет больных — мало людей ходит и им невыгодно снимать залы. Некоторые решили перестраховаться и отменили занятия. При почасовой аренде они хотя бы не входят в убыток. У нас полная аренда, поэтому до последнего приходилось работать. Да и прямых угроз не было: в студии принимались меры санобработки и дезинфекции, Минздрав заявляет, что контролирует ситуацию.

Отметим, что ранее о случаях заражения медиков не сообщалось. На днях врачи в Беларуси обсуждали между собой новое правило — о том, что с 25 марта медицинских работников, которые контактировали с зараженными коронавирусом пациентами, не госпитализируют. Они должны оставаться на работе, при этом у них возьмут мазки на коронавирус и будут измерять температуру.