«Думали, что теперь на коронавирус проверят всю труппу - но нет» 3 31.03.2020, 14:49

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Что происходит в витебском театре, где умер артист.

В Витебске ночью 31 марта умер больной с подтвержденным коронавирусом — 75-летний актер Коласовского театра, Заслуженный артист Беларуси Виктор Дашкевич. Портал tut.by узнал, что происходит в учреждении культуры сейчас.

Напомним, у Виктора Дашкевича и его жены было воспаление легких, этот диагноз им поставили в поликлинике.

Мужа и жену отправили на госпитализацию в тубдиспансер. Однако он был переполнен, супругам выписали антибиотики и отпустили домой. Позднее их положили в разные палаты в кожвендиспансере.

Вдова говорила, что вместе с актером находился мужчина, которого позже забрали из больницы. Почему и куда — никто не сказал. Затем он лежал с другими тремя мужчинами.

24 марта актеру стало хуже, и его перевели в Витебский областной клинический специализированный центр. Там взяли новый анализ на коронавирус. 26 марта стало известно, что результат положительный. Мужчина находился в реанимации, на аппарате ИВЛ.

Жену актера выписали 26 марта, она на 14-дневном карантине.

Директор театра: «Контактами артиста занимаются эпидемиологи»

30 марта администрация драматического театра имени Якуба Коласа в Витебске рассказала, что здесь отменили спектакли до 18 апреля. Карантина в театре не было, а отмену спектаклей дирекция объяснила тем, что зрительный зал практически пуст.

31 марта директор учреждения Александр Старых сообщил, что карантина по-прежнему нет. Сотрудников, контактировавших с Виктором Дашкевичем, устанавливает эпидемслужба:

— Карантина в театре нет. Вопросом контактов артиста занимаются эпидемиологи. Они общаются с семьей, с женой актера, и все устанавливают. Все остальное — без комментариев.

Старых сообщил, что прощания не будет, похоронами занимается семья.

Артист Максим Царев: «Думали, соберут труппу — и отвезут на анализы. Но этого не произошло»

Актер драмтеатра Максим Царев рассказал, что карантина в учреждении нет, но все работники — под контролем:

— Сегодня мне звонила эпидемиолог, спрашивала, как самочувствие. И сообщила, что мы — работники театра — под контролем. И что нас теперь будут каждый день обзванивать и спрашивать про здоровье. Звонили и из администрации театра, интересовались моим самочувствием.

Максим говорит, что накануне, 30 марта, узнав из СМИ про тяжелое состояние коллеги Виктора Дашкевича, он и еще двое молодых актеров-коласовцев самостоятельно сдали тесты на коронавирус:

— Сдали втроем: я, Алексей Стома и еще одна девушка. Мы поняли, что руководство театра не предпринимает никаких действий. Думали, что нас соберут всех, всю труппу, и отвезут на анализы. Но никаких подвижек. Тогда решили действовать сами. Результаты тестов будут готовы сегодня. Нам сказали, что позвонят, если результат плохой. Если все хорошо, то звонить не будут. И я сейчас не очень спокойно реагирую на все незнакомые входящие номера.

Актер говорит, что чувствует себя не совсем хорошо:

— Была температура под 38. Потом стал поправляться. Но все равно сейчас держится температура 37 °C.

По словам артиста, он был вынужден пойти на работу в самом начале болезни:

— Я отыграл спектакль «Кот у ботах». Был в маске, ни с кем не здоровался. В идеале, меня должны были тогда заменить. Но у нас люди так и ходят на работу — до последнего.

Потом спектакли в театре начали отменять.

Однако 27 марта провели премьеру спектакля «Дом на мяжы».

— 27 марта я пошел в театр — на премьеру. Заметил, что никто в театре уже за руку не здоровался. Зал был занят зрителями наполовину. Но все сидели на расстоянии друг от друга. Некоторые зрители были в масках.

20 марта, вспоминает Царев, в Коласовском прошла премьера спектакля «Восеньскі rock’n’roll».

18 числа на сдаче спектакля на худсовет был Виктор Дашкевич.

— И здесь с Виктором Николаевичем многие контактировали, у нас все и всегда здоровались за руку, — говорит Максим Царев.

С 27 марта Максим в театр не ходил, находится дома.

Артист Алексей Стома: «26 марта Виктору Николаевичу подтверждают коронавирус — а 27 марта театр ставит премьеру!»

— Никто из руководства ничего не говорит, и мы решили перестраховаться: пошли и сдали тесты, — рассказывает артист драмтеатра Алексей Стома. — Я считаю, что нас должны были обзвонить и сказать: «Ребята, давайте сходим к медикам». Но больше всего удивляет вот что: вроде 26 марта Виктору Николаевичу подтверждают коронавирус — а 27 марта театр ставит премьеру: собирает труппу, зрителей!

Алексей Стома вспоминает, что 18 марта Виктор Николаевич пришел на прогон.

— Мы с ним в одной гримерке находимся. Поздоровались за руку, пообщались, как обычно. Коллега рассказал, что два дня назад у него была температура, было плохо, но сейчас уже лучше.

Максим и Алексей не знают, ходили ли другие их коллеги сдавать тесты на коронавирус. Связаться с кем-то еще из артистов-коласовцев нам не удалось.

Семья актера готовится к похоронам.