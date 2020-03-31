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Спотовые цены на газ в Европе опустились ниже российских

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  • 31.03.2020, 15:02
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Спотовые цены на газ в Европе опустились ниже российских

Цена голубого топлива в ЕС установилась на уровне $82 за тысячу кубометров.

Из-за того, что после очень мягкой зимы в европейских подземных хранилищах остались рекордные объемы газа, а также под давлением растущих поставок сжиженного природного газа (СПГ) спотовые цены на газ в Европе упали до уровня внутрироссийских цен. Так, во вторник, 31 марта, цена голубого топлива на голландской TTF и на британском газовом хабе National Balancing Point (NBP) установилась (в пересчете) на уровне 82 доллара за тысячу кубометров, а накануне она опускалась ниже 80 долларов, передает "Интерфакс".

В то же время, отмечает агентство, в западных российских регионах - Ленинградской и Смоленской областях стоимость реализации газа (59 долларов за тысячу кубов), увеличенная на величину экспортной таможенной пошлины (30%) составляет 84-85 долларов, заметно превышая цену на европейских площадках.

Спотовые цены в Европе упали, несмотря на холода, которые пришли в последние дни марта, - самые сильные с начала 2020 года, указывает "Интерфакс".


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