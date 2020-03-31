В Гомеле прошел суд в связи с Лукашенко 31.03.2020, 15:08

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Игорь Мазейко и Леонид Судаленко в суде.

Фото: Анатоль Гатоўчыц

Рабочий «Гомсельмаша» напомнил о прошлых высказываниях диктатора.

31 марта судья суда Железнодорожного района Гомеля Евгений Шершнев назначил штраф в 135 рублей (5 базовых) гомельчанину Игорю Мазейко за демонстрацию в «ВКонтакте» видеозаписи «Лукашенко про Гитлера». Еще один протокол по обвинению в экстремизме суд вернул в милицию для устранения недостатков, сообщает «Гомельская весна».

Молодой человек, работающий на заводе «Гомсельмаш» электромонтером вину в суде не отрицал, просил применить к нему минимальную санкцию.

«Я не пропагандировал и не оправдываю преступления нацистской Германии. Видео сохранил для личного просмотра. Находящейся здесь нацистской символике в виде флага со свастикой Третьего рейха (Национал-социалистической рабочей партии Германии) я особого значения не придал», - заявил в суде Мозейко.

За процессом наблюдал гомельский правозащитник Леонида Судаленко. По его словам, экстремистский материал суд от милиции не принял, вернул обратно, что является положительным моментом.

«На жаль, практика Комитета ООН по правам человека пока не знает конкретных дел, связанных с демонстрированием нацистской символики. А вот Европейский суд рассматривал подобное дело – в Венгрии был осужден человек, который вышел на парад в пилотке с красной звездой, хотя советская символика в стране была запрещена. После решения ЕСПЧ в пользу конкретного человека такой запрет в Венгрии был изменен», - привел в пример практику Судаленко.

Юрист подчеркнул, что право на распространение информации не является абсолютным и может подлегать определенным ограничениям. По белорусским законам сам факт размещения в сети Интернет нацистской символики образует состав правонарушения, вне зависимости от его целей.

«Свобода выражения мнений является фундаментальным правом, в том числе и в отношении той информации, которая шокирует, оскорбляет или вызывает обеспокоенность. Мы начинаем по этому вопросу стратегическую тяжбу для того, что бы узнать экспертное мнение Комитета ООН по правам человека», - добавил Судаленко.

По его словам, Европейский суд разбирался в другом деле, также связанном с нацистской атрибутикой - «дело Никса против Германии». В этой стране введен полный запрет на свастику. В итоге ЕСПЧ признал, что для Германии такой полный запрет действительно необходим, так как это страна, где нацизм ранее процветал. В связи с большим количеством таких дел с России в настоящее время, суд интересуется у российских властей, необходим ли для российского демократического общества полный запрет на свастику.