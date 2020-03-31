Видеофакт: Черепахи облюбовали пляж на индийском побережье 1 31.03.2020, 15:30

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Из-за карантина они могут cпокойно гнездиться.

В Индии недавно ввели карантин — и теперь Оливковые морские черепахи, которые находятся под угрозой вымирания, могут спокойно гнездиться на пляжах штата Одиша. Их там очень много, пишет «Новое время».

Эти пляжи — естественная среда для гнездования этих черепах. Обычно там много местных и туристов, а потому полицейским приходится прикладывать огромные усилия, чтобы люди не мешали черепахам — и получается это далеко не всегда.

Зато сейчас им никто не мешает, а потому черепахи могут гнездиться на пляже.

The lockdown has now ensured no disturbances for the Olive Ridley Turtles #Odisha pic.twitter.com/ICj9xVJTwY — Soumyajit Pattnaik (@soumyajitt) March 25, 2020

На побережья штате Одиша выходят около половины всей популяции Оливковых морских черепах, а потому это место очень важно для выживания вида, пишет Business Insider.

Тем не менее, потом маленьким черепашкам все равно нужно будет пережить много приключений, прежде чем они смогут вырасти. Сначала, когда они только вылупятся из яиц, на них будут охотиться птицы и крабы, потом им нужно будет преодолеть океанические волны и течения, а после этого — не попасться рыбакам и браконьерам.