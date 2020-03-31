закрыть
31 марта 2020, вторник, 17:54
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

Экс-директор витебского театра: Нас гонят на репетиции

25
  • 31.03.2020, 15:40
  • 6,229
Экс-директор витебского театра: Нас гонят на репетиции

Смерть актера от коронавируса — не помеха для чиновников из Минкульта.

Заслуженный артист Беларуси Игорь Шатко полтора десятилетия отработал директором Национального академического драматического театра им. Якуба Коласа в Витебске. Все это время он был близок к Виктору Дашкевичу, первой официальной жертве пандемии коронавируса в Беларуси, сообщает «Радыё Свабода».

Григорий Иванович с грустью говорит, что теперь настала очередь всех остальных: министерство культуры предписывает, чтобы процесс не прекращался, репетиции продолжаются.

Илона Неман, заместитель начальника организационного отдела Министерства культуры и документации, сообщила журналистам, что Министерство культуры понимает серьезность ситуации.

«Мы ведем себя так, как будто ничего не произошло», - сетует Григорий Шатко. - Точнее, спектакли были отменены, и поводов было достаточно, чтобы сослаться только на то, что зритель не присутствовал - люди сами объявили карантин. И мы не заразны, поэтому все должны оставаться на месте. Пока что работаем в репетиционном режиме.

Похоже, что смерть Виктора Дашкевича от коронавируса не считается важной причиной приостановки деятельности театра».

Шатко напоминает, что в театре «заболели около 10 человек»:

«Другое дело, что у него такая же ситуация, как у меня. У астматиков слабые легкие, короче говоря, полный комплект. Вот сижу, жду, когда начну. Сколько дается, 14 дней? Мы общались ежедневно - как на сцене, так и за пределами театра. Так что напряжение высокое. И при этом они вынуждены работать. Настоящий пир во время чумы...»

Актер говорит, что администрация театра была бы и рада отправить всех на карантин, но не сможет противостоять вышестоящим властям. Он особенно возмущен, что такое отношение не остановило даже смерть коллеги - и от болезни, признанной глобальной угрозой.


популярное за неделю

Мнение

Врачи, не молчите, помогите предотвратить катастрофу!
Врачи, не молчите, помогите предотвратить катастрофу! Андрей Войнич
Палымянае сэрца Алеся Мары
Палымянае сэрца Алеся Мары Марат Гаравы
Хватит жить в параллельной реальности!
Хватит жить в параллельной реальности! Вячеслав Бортник
Вирус, стой, раз-два!
Вирус, стой, раз-два! Ирина Халип