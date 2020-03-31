Экс-директор витебского театра: Нас гонят на репетиции 25 31.03.2020, 15:40

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Смерть актера от коронавируса — не помеха для чиновников из Минкульта.

Заслуженный артист Беларуси Игорь Шатко полтора десятилетия отработал директором Национального академического драматического театра им. Якуба Коласа в Витебске. Все это время он был близок к Виктору Дашкевичу, первой официальной жертве пандемии коронавируса в Беларуси, сообщает «Радыё Свабода».

Григорий Иванович с грустью говорит, что теперь настала очередь всех остальных: министерство культуры предписывает, чтобы процесс не прекращался, репетиции продолжаются.

Илона Неман, заместитель начальника организационного отдела Министерства культуры и документации, сообщила журналистам, что Министерство культуры понимает серьезность ситуации.

«Мы ведем себя так, как будто ничего не произошло», - сетует Григорий Шатко. - Точнее, спектакли были отменены, и поводов было достаточно, чтобы сослаться только на то, что зритель не присутствовал - люди сами объявили карантин. И мы не заразны, поэтому все должны оставаться на месте. Пока что работаем в репетиционном режиме.

Похоже, что смерть Виктора Дашкевича от коронавируса не считается важной причиной приостановки деятельности театра».

Шатко напоминает, что в театре «заболели около 10 человек»:

«Другое дело, что у него такая же ситуация, как у меня. У астматиков слабые легкие, короче говоря, полный комплект. Вот сижу, жду, когда начну. Сколько дается, 14 дней? Мы общались ежедневно - как на сцене, так и за пределами театра. Так что напряжение высокое. И при этом они вынуждены работать. Настоящий пир во время чумы...»

Актер говорит, что администрация театра была бы и рада отправить всех на карантин, но не сможет противостоять вышестоящим властям. Он особенно возмущен, что такое отношение не остановило даже смерть коллеги - и от болезни, признанной глобальной угрозой.