Россиянин привез коронавирус в Лепель 31.03.2020, 15:58

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Лепельский военный санаторий закрыли на карантин до 7 апреля.

На сайте учреждения о временном прекращении деятельности нет никакой информации, но это "Еврорадио" сообщили в самом лечебном комплексе. По словам сотрудницы маркетингового отдела, причиной карантина стало то, что у одного из посетителей обнаружили коронавирус, — хотя "официального письма из Минздрава нет".

"Мужчина, который до сих пор находится в больнице. Он приехал с членами семьи и жил вместе с ними, и ел вместе с ними. Они здоровы, а у него нашли", — говорят в санатории.

Мужчина с семьей приехал из российского города Саратов. Он 1962 года рождения — то есть ему 57 или 58 лет.

Лепель — районный центр в Витебской области. В последние дни из этого региона идет тревожная информация о ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Утром 31 марта в Витебске умер 75-летний актер местного Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа Виктор Дашкевич.