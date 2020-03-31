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Минская служба такси начала возить врачей бесплатно

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  • 31.03.2020, 16:18
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Минская служба такси начала возить врачей бесплатно

Достаточно пропуска в больницу либо бейджа.

Служба такси 7606 предложила врачам бесплатно воспользоваться их услугами. Но в редакцию tut.by пожаловались, что водители все равно брали деньги за поездку. Руководство службы деньги вернуло и объяснило, что произошло.

Служба такси 7606 запустила акцию с бесплатными поездками для врачей еще в конце прошлой недели. Тогда предложением воспользовалось чуть больше 10 человек. Но на этой неделе в редакцию написали, что водители все равно берут деньги за поездки. Директор службы 7606 Константин Королев объясняет это техническим сбоем и гарантирует, что теперь все исправлено.

— За выходные после старта акции нашим предложением воспользовалось буквально 11−12 человек. Но после того, как мы опубликовали свое предложение в соцсетях, посыпался шквал звонков. Такого мы не ожидали. Мы работаем с несколькими колл-центрами, в которых работает более 200 человек, и мы попросту не успели всех предупредить. Да и водители не были проинформированы должным образом. Мы вернули деньги всем, кто оплатил поездку, — рассказал Константин Королев.

Чтобы не было путаницы, бесплатное такси нужно вызывать либо с короткого номера, либо через мобильное приложение. Более того, в приложении можно сразу поставить галочку «врач», и водитель будет знать, кого везет.

— Мы предупреждаем сразу, что бесплатно услугой можно воспользоваться, если конечной точкой маршрута врача является либо домашний адрес, либо больница. Для подтверждения того, что пассажир является врачом, достаточно пропуска в больницу либо бейджа. Воспользоваться бесплатной услугой могут те врачи, которые работают в больницах. Акция не касается врачей-косметологов или тех, кто работает в коммерческих медицинских центрах. Мы хотим поддержать тех, кто сейчас реально помогает людям, — говорит Константин Королев.


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