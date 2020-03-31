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Народный карантин
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«Детей и трактористов отправили на карантин, у них положительные результаты на коронавирус»

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  • 31.03.2020, 16:48
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«Детей и трактористов отправили на карантин, у них положительные результаты на коронавирус»
Фото: svaboda.org

Как пандемия попала в белорусское село.

Официальной информации о том, что происходит в Новых Докторовичах Копыльского района, пока нет, сообщает «Радыё Свабода».

«Анализов не брали, померили температуру»

О том, что в Копыльском районе произошло нечто необычное, стало известно в воскресенье 29 марта. «Вечером в городе ходили слухи, что больницу закрывают», - говорит житель районного центра Александр. - Якобы выписывают любого, кто более или менее здоров, а саму больницу закрывают на карантин. Ну, они говорят и говорят. Но сегодня я иду, а там на дверях объявление «Больница закрыта».

Копыльскую районную больницу закрыли не для всех. В понедельник, 30 марта, школьный автобус из Новых Докторовичей приезжал сюда как минимум дважды. Сначала в нем было несколько десятков детей, а затем около восьми взрослых. Они буквально вбегали в здание, прячась от камеры.

В самом Копыле на улицах спокойно. Людей в медицинских масках не видно, ездит транспорт, работают магазины. В Новых Докторовичах, откуда 30 марта на автобусе отвезли людей в Копыльскую больницу, все по-другому.

«В воскресенье, 29-го, нам сказали, что кто-то заболел, но я больше ничего не знаю, - говорит житель Новых Докторовичей. – У меня не брали анализы, только померили температуру. Сказали, что нормальная и все. Вечером ходили по домам».

Дом этого жителя находится на окраине населенного пункта. Отсюда до школы, которая стоит между Старыми и Новыми Докторовичами, около двух километров. Именно здесь работает учительница, у которой, по слухам, подтвердился коронавирус. Ее госпитализировали еще в середине марта. После этого несколько «забрали» других жителей из Новых Докторовичей и соседних деревень. А в воскресенье, 29 марта, врачи начали буквально обыскивать окрестности в поисках ее учеников. На следующий день их родители получили сообщение, что дети должны быть в срочном порядке доставлены в школу, откуда их заберут для проверки. Куда и как на долго людям не объяснили.

«Чтобы прочитать новости, заходим в интернет»

«Всех детей поместили в больницу в Копыле на 14 дней, - сказала мать одного из школьников на следующий день. - Карантин. Но сегодня стало известно, что у нескольких учеников есть положительные результаты на коронавирус. Все они чувствуют себя хорошо, температура не выше 37 градусов. Видеться с детьми мы пока не можем. Я уже прочитала критические комментарии в интернете. Мол, почему мы отдали детей. Но что нам делать? Мы ничего не знаем, что будет дальше, и как нам быть?»

По словам жительницы Новых Докторовичей, ситуация в деревне сейчас напряженная. Вечером 30 марта из районного центра снова приехали «забирать» людей. Вывезли около десяти человек, большинство из которых были работниками местного сельскохозяйственного предприятия, в том числе трактористов.

«Что нам здесь сейчас делать, много у кого же хозяйвства, - спрашивает женщина. - Что будет дальше? Как будто в деревне больше нет больных. Еще нет. Все учителя просили прекратить занятия, не открывать школу после каникул. Но магазин работает, почта работает. Мы заходим в интернет, чтобы почитать новости, узнать что происходит в Докторовичах и Копыле».

«Ее мужа забрали только сегодня после обеда»

Дом, в котором живет семья заболевшей коронавирусом, показала местная продавщица. Она кассир, работает в маске. Она рассказала, что муж учительницы тоже «уже находится под подозрением». Учительница Наталья А. живет в Новых Докторовичах с мужем. Обычный немощеный кирпичный дом. На калитке цепь. Сосед учительницы Николай Васильевич говорит, что коронавирус не смог попасть в Докторовичи не через ее.

«Есть две версии. Якобы к ним приезжали родственники из Испании, - говорит Николай. – А может они ездили к тем в Минск, я не знаю точно. Так могли заразиться. А второй вариант – у школьной технички Валентины Т. сын дальнобойщик. Оттуда тоже могло пойти. Дальнобойщик приехал из Голландии. У него вроде все было нормально. 14 дней нужно, чтобы вирус проявился».

Николай Васильевич говорит, что он особо не контактировал с соседями. Они оба уже в возрасте, муж учительницы - военный пенсионер, полковник. Они приехали из России, жили в Азербайджане, потом в Минске. Она преподавала в университете. Около 4 лет назад они оставили квартиру взрослой дочери и переехали в Новые Докторовичи.

«Никто не знает, что сейчас с учительницей, - продолжает Николай. - Известно только, что восемь человек были доставлены в 6-ю клиническую больницу в Минске, и еще восемь были помещены на карантин где-то между Лагойском и Борисовым. Всего 16 человек. Их забрали прошлой ночью и сегодня утром».

Мужа учительницы Натальи А. видели в Докторовичах в понедельник 30 марта. Говорят, он зашел в магазин. Сосед Николай говорит, что за ним приехали после обеда в понедельник, когда детей уже отвезли в Копыльскую больницу.

«Ее мужа и дочь забрали только во второй половине дня, - сказал сосед семьи. – Приехал «пикап». Не «скорая», а обычного цвета. За рулем был мужчина в спецкостюме. Они сели в машину и поехали. Я также знаю, что библиотекаря забрали. Вот с того дома забрали женщину, она воспитательница. Ее с матерью отвезли в больницу. О коронавирусе сказали, что он только у учительницы. Мы ничего не знаем о других. Говорят, что если третий анализ будет подтвержден, то тогда официально сообщат. Пока что только у учительницы было три теста, она первая попала в больницу. Даже урок не довела, забрали из школы».

По словам Николая, 29 марта к нему заходили врачи. Они измерили температуру и ушли. Он сам придумал способы защиты от коронавируса. Говорит, что он с большего сидит дома с кошками, а с соседями разговаривает через улицу.

«Пятый день я сижу в каземате, боюсь, никуда не выхожу из дома. Почему бы нам не закрыть все здесь сразу? ЧП будет хорошее. Все люди как люди, а наш академик по всем вопросам. Нет карантина, ничего. Он в хоккей играет. Вся помощь - термометр. Сто грамм и отправляйся на поле, работай».


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