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Принц Гарри и Меган Маркл утратили статус членов королевской семьи

  • 31.03.2020, 17:17
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Принц Гарри и Меган Маркл утратили статус членов королевской семьи

Супруги опубликовали прощальное послание в своем Instagram.

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл 31 марта официально сложили с себя полномочия членов королевской семьи. Прощальное послание сообществу было опубликовано в официальном аккаунте герцога и герцогини Сассекских в Instagram, сообщает "Зеркало недели. Украина".

"Поскольку мы все находим роль, которую мы должны играть в этом глобальном сдвиге и изменении привычек, мы сосредоточиваем внимание на этой новой главе, чтобы понять, каким образом мы можем внести наш наибольший вклад... Спасибо сообществу - за поддержку, вдохновение и общую приверженность добру в мире. Мы с нетерпением ждем скорого соединения с вами. Вы были великолепны! А до того момента, пожалуйста, заботьтесь о себе и друг о друге", - говорится в сообщении.

Принц Гарри и Меган Маркл сохранят свои титулы, но не смогут ими пользоваться. Гарри по-прежнему остается шестым в очереди на британский престол, а его сын Арчи – седьмым.

Напомним, 8 января принц Гарри и Меган Маркл сообщили о решении покинуть королевскую семью. Супруги собираются отказаться от пожизненного содержания за счет бюджета Короны, самостоятельно обеспечивать себя, жить как в Британии, так и в Северной Америке, а также основать собственную благотворительную организацию. Свое решение герцог и герцогиня Сассекские не обсуждали ни с Елизаветой II, ни с другими старшими членами королевской семьи.


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