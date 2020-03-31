Витебский врач: Все отделения больниц перепрофилированы под пневмонию и заложены

Витебский врач: Все отделения больниц перепрофилированы под пневмонию и заложены2
- 31.03.2020, 17:27
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Проблема есть и она реальная.
Ирина Семейникова, врач-кардиолог из Витебска, пишет о ситуации в городе, сообщает Telegram-канал "Баста!":
- Количество пациентов с респираторными симптомами увеличивается очень сильно (на прошлой неделе за 3 часа я принимала максимум 7 человек, сейчас приходит около 15-17). Много пневмоний, реально много с небольшой температурой.
Также, по словам моих коллег, которые работают в больницах, все отделения перепрофилированы под пневмонию и заложены. Я не знаю количество человек, зараженных Сovid-19, но прекрасно понимаю, что проблема есть и она реальная.
Почему я написала этот пост?
Потому что заходя на паблики нашего города, я понимаю, народ не осознает, что может происходить дальше.
Да, карантина не будет. Но разве так сложно позаботиться о себе? Оградить себя от ненужного выхода на улицу, надеть маску в местах скопления людей и обработать руки?
Только вы ответственны за свое здоровье, ребята.
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