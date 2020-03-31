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Народный карантин
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Грузия решила ввести «сухой закон»

  • 31.03.2020, 17:37
Грузия решила ввести «сухой закон»

Он будет действовать до 21 апреля.

В Грузии со вторника, 31 марта до окончания чрезвычайного положения, которое заканчивается в стране 21 апреля, запрещено функционирование всех объектов по реализации алкогольных напитков.

Об этом сказано в постановлении правительства о мерах по предотвращению распространения нового коронавируса, пишет nv.ua.

В правительстве заявили, что на время действия чрезвычайного положения запрещается функционирование объектов реализации спиртных напитков и пива, а также вина и других алкогольных напитков виноградного происхождения.

В течение действия режима ЧП, деятельность ресторанов, объектов общественного питания, в том числе действующих при предприятиях и организациях, допускается только обслуживанием с доставкой на место или вывозом продукта транспортным средством без допуска потребителя в реализационное пространство.

Ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что в стране вводится комендантский час из-за пандемии коронавируса.

В Грузии количество инфицированных коронавирусом по состоянию на вторник, 31 марта составляет 110 человек.


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