Геологи обнаружили самый древний ударный кратер на Земле 31.03.2020, 17:40

Его возраст оценивается в 2,23 миллиардов лет.

Международные геологи, возглавляемые специалистом Curtin University Тиммонсоном Эриксоном, нашли в Австралии самый древний ударный кратер из изученных на Земле. Возраст Яррабуббы оценивается в 2,23 млрд лет, пишет lenta.ua.

В своих более ранних исследованиях ученые утверждали, что возраст кратера колеблется от 1,2 до 2,6 млрд лет. В новой работе эксперты применили уран-свинцовый радиозотопный метод. С помощью современной технологии изучены минералы из кратера, кристаллизовавшиеся во время удара. Погрешность составила 5 млн лет.

До этого открытия самым древним кратером считался Вредефорт. Возраст углубления на территории Южной Африки составляет около 2 млрд лет. Время образования в Карелии Суавъярви пока точно не установлено, требуется дополнительный анализ.

Яррабубба появился в период Гуронского оледенения, когда 200 млрд тонн пара оказались в земной атмосфере из-за таяния ледников и глобального потепления.