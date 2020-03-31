закрыть
31 марта 2020, вторник, 17:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

Геологи обнаружили самый древний ударный кратер на Земле

  • 31.03.2020, 17:40
Геологи обнаружили самый древний ударный кратер на Земле

Его возраст оценивается в 2,23 миллиардов лет.

Международные геологи, возглавляемые специалистом Curtin University Тиммонсоном Эриксоном, нашли в Австралии самый древний ударный кратер из изученных на Земле. Возраст Яррабуббы оценивается в 2,23 млрд лет, пишет lenta.ua.

В своих более ранних исследованиях ученые утверждали, что возраст кратера колеблется от 1,2 до 2,6 млрд лет. В новой работе эксперты применили уран-свинцовый радиозотопный метод. С помощью современной технологии изучены минералы из кратера, кристаллизовавшиеся во время удара. Погрешность составила 5 млн лет.

До этого открытия самым древним кратером считался Вредефорт. Возраст углубления на территории Южной Африки составляет около 2 млрд лет. Время образования в Карелии Суавъярви пока точно не установлено, требуется дополнительный анализ.

Яррабубба появился в период Гуронского оледенения, когда 200 млрд тонн пара оказались в земной атмосфере из-за таяния ледников и глобального потепления.


популярное за неделю

Мнение

Врачи, не молчите, помогите предотвратить катастрофу!
Врачи, не молчите, помогите предотвратить катастрофу! Андрей Войнич
Палымянае сэрца Алеся Мары
Палымянае сэрца Алеся Мары Марат Гаравы
Хватит жить в параллельной реальности!
Хватит жить в параллельной реальности! Вячеслав Бортник
Вирус, стой, раз-два!
Вирус, стой, раз-два! Ирина Халип