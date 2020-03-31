Ребусы от Минздрава Валерий Карбалевич

31.03.2020, 17:41

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Валерий Карбалевич

Ситуация с пандемией коронавируса ухудшилась, но власти усилили режим секретности.

По общему мнению, в Беларуси произошел качественный сдвиг в ситуации с коронавирусом. Даже если руководствоваться официальными данными, число пациентов за три дня увеличилось с 94 до 152. В воскресенье государственные телеканалы со ссылкой на Министерство здравоохранения сообщили, что за все время пандемии в стране было проведено 24 000 тестов на коронавирус. А в понедельник они уже дали цифру в 30 тысяч тестов.

Сегодня, 31 марта, Лукашенко отметил, что, по его ощущениям, Беларусь находится на пике заболеваний. Хотя факты свидетельствуют о быстром росте.

Пандемия пришла в регионы. Ранее в понедельник, кроме Минска, были заражены Витебск (который становится главным центром), Гродно и Гомель, затем в понедельник были сообщения о заболеваниях коронавирусом в Лельчицах, Ивье и Копыле. Это небольшие районные центры.

Похоже, что стратегия властей по локализации мест заражения силой только Министерства здравоохранения не срабатывает. Вирус вырвался за границы. По общему мнению, ситуация выходит из-под контроля.

И вот тут произошел второй качественный сдвиг, связанный с информационной политикой власти. Сдвиг, который был подчеркнут в заявлении БАЖ и в редакционном обращении tut.by. Объем информации стал обратно пропорциональным масштабу заболеваний.

А как красиво все начиналось! В первые дни появления коронавируса в Беларуси Министерство здравоохранения было образцом информационной открытости и прозрачности. Они подробно описали изоляцию иранского студента, комплекс мер по нейтрализации вируса среди студентов БНТУ. Это было очень необычно. Казалось, неужели власти наконец-то осознали, что во время таких кризисов чем больше информации, тем больше доверия правительству и меньше слухов?

Первое сомнение возникло после заявления Министерства здравоохранения и Министерства информации против политических оппонентов и независимых СМИ. И быстро все стало на свои места.

Мой коллега Виталий Цыганков написал в своем блоге две недели назад: «У меня лично складывается впечатление, что на каком-то этапе власти не избегут соблазна попытаться обмануть числами. Когда принята стратегия «все спокойно и ничего не происходит», то манипулирование цифрами может произойти даже без звонка сверху, просто из-за ощущения чиновниками позиции Лукашенко».

Эти прогнозы, похоже, сбываются. Официальные СМИ дают только положительную информацию об огромных преимуществах белорусской системы здравоохранения по сравнению с европейскими странами. Отчеты Министерства здравоохранения появляются все реже и напоминают, как пишут журналисты, ребусы. Руководители медицинских учреждений и врачи фактически переведены в режим секретности, они запуганы, поэтому боятся давать какую-либо информацию.

Пару лет назад Лукашенко говорил о том, что учителя играют важную политическую функцию в Беларуси. Он имел в виду их роль во время выборов.

Теперь получается, что и врачи в Беларуси, помимо главной задачи - спасения людей, выполняют важную политико-идеологическую функцию. Они должны поддерживать миф предложенный Лукашенко о пандемии как общемирового психоза, о Беларуси как об острове коронавирусной безопасности, о государственной мудрости главы государства, идущего против всего мира.

Можно сказать, что авторитарные режимы не могут действовать по-другому по своей природе. И это особенно заметно в такие кризисные моменты.

Но вот похожий режим в Китае действовал по-другому. Пусть и с опозданием. Правда, у него есть оправдание. Китай был первой страной, которая перенесла такой удар, и поначалу не была полностью понятна опасность коронавируса. Даже в России власти ведут себя по-другому.

Вчера, 30 марта, Лукашенко провел совещание по угрозам со стороны НАТО. Это еще раз подтвердило, что страна и Лукашенко живут в разных реальностях.

Что касается отношения к обществу, то здесь власти действуют по обычной логике: если вы нам не верите, мы вас заставим. Лукашенко приказал КГБ разобраться с «негодяями, которые вкидывают эти фейки». А 27 марта он заявил, что появились люди, которые пытаются хайпануть в интернете на теме коронавируса, но «мы начали их ловить и спрашивать». Скорее всего, он имел в виду задержание Сергея Сацука, главного редактора независимой интернет-газеты «Ежедневник».

Кто еще сомневается в правдивости и достоверности официальной информации? Поднимите руки.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»