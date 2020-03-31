У главврача больницы, с которым контактировал Путин, обнаружен коронавирус 31.03.2020, 17:44

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Фото: ТАСС

Российский врач контактировал с главой Кремля неделю назад.

У главврача российской больницы в Коммунарке Дениса Проценко диагностирован коронавирус, сообщает РБК со ссылкой на телеканал «Россия 24».

В заявлении указывается, что состояние Проценко оценивается как удовлетворительное. В настоящее время он находится на лечении в этой же больнице.

Собеседники телеканала сообщили, что серьезных изменений в работе инфекционного центра пока нет, однако переход на другой режим не исключен.

Сам Проценко у себя в Facebook признал, что у него положительный тест на коронавирус. «Чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций. Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело», — сообщил он.

С главврачом 24 марта встречался глава Кремля Владимир Путин во время посещения инфекционного центра. Тогда Проценко предупредил главу государства о возможном повторении в России «итальянского сценария» с большим числом заболевших и умерших.