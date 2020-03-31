1 апреля в Беларуси прогнозируют сильный порывистый ветер 31.03.2020, 17:46

Ночью и утром на отдельных участках дорог — гололедица.

1 апреля ночью в Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает Белгидромет.

Днем прогнозируют увеличение облачности: по северу страны — небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром на отдельных участках дорог — гололедица.

Ветер будет западный умеренный. Днем, по прогнозам синоптиков, его порывы достигнут 15-18 метров в секунду.

Ночью прогнозируется 3-9 со знаком"минус". Днем ожидается от +3 по северу до +10 по югу страны.