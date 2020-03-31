Российский рубль завершает квартал худшим обвалом с 2014 года 1 31.03.2020, 18:30

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Фото: Reuters

По итогам первых трех месяцев валюта РФ слабеет к доллару более чем на 20%.

Российский рубль завершает первый квартал худшим падением более чем за шесть лет после того, как вирусная эпидемия распространилась по всему миру, обвалив цены на нефть и поставив на грань рецессии крупнейшие экономики, передает finanz.ru.

По итогам первых трех месяцев валюта РФ слабеет к доллару более чем на 20%, что может стать максимальным падением со времен геополитического кризиса в четвертом квартале 2014 года. На фоне подешевевшей более чем в два раза нефти рубль стал худшей по динамике валютой развивающихся рынков после бразильского реала и южноафриканского ранда.

"Я ожидаю, что апрель будет для рубля тяжелым, цены на нефть еще имеют потенциал снижения, сейчас на рынке обсуждаются сценарии возможного движения цен на нефть ниже $20 за баррель, - написала по электронной почте руководитель Центра макроэкономического анализа АО "Альфа-Банк" Наталия Орлова. - ЦБ РФ придется продать до $3 миллиардов в рынок в ближайшие недели".

Нефть марки Brent с начала года подешевела почти на 65% - худший квартальный результат за историю бенчмарка - из-за прогнозов резкого сокращения спроса на фоне почти повсеместного карантина и остановки экономической жизни, а также развала сделки ОПЕК+.

Рынки на 14:11 по Минску:

Индекс Мосбиржи +2,2% до 2486,72, РТС +4,4% до 1001,17

Индекс MSCI Emerging Markets +1,6% до 844,97

Нефть марки Brent +3,2% до $23,5/барр.

Рубль к доллару +1,3% до 78,2825, к евро +2,4% до 85,56

Доходность ОФЗ 26228 -24 б.п. до 6,76%