Футболист «Смолевичей»: Многое умалчивают и не говорят 11 31.03.2020, 19:16

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Эдуард Жевнеров

Игрок заявил, что ему страшновато ехать в Витебск.

Защитник «Смолевичей» Эдуард Жевнеров рассказал о том, с каким настроением готовится к матчу 3-го тура чемпионата Беларуси против «Витебска», который запланирован на 5 апреля, передает «Трибуна».

- С каким настроением команда ждет выезда в Витебск? Беспокоит вас ситуация, которая сейчас там происходит?

– Конечно, любого не то что спортсмена, но и человека беспокоит, потому что я не знаю, что на самом деле происходит. Я читаю новости: тот же Антон Матвеенко и Дмитрий Гущенко говорят, что информация не соответствует тому, что происходит на самом деле. Мы всего не знаем. Многое умалчивают и не говорят. Все равно немного страшновато ехать туда, где неизвестность. Потому что мы в любом случае, командой, коллективом будем домой возвращаться. И в Минске нестабильно: у каждого семья. Все опасаются за здоровье себя и своих родных, поэтому, я думаю, все думают об этом.