закрыть
31 марта 2020, вторник, 21:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

Футболист «Смолевичей»: Многое умалчивают и не говорят

11
  • 31.03.2020, 19:16
  • 5,808
Футболист «Смолевичей»: Многое умалчивают и не говорят
Эдуард Жевнеров

Игрок заявил, что ему страшновато ехать в Витебск.

Защитник «Смолевичей» Эдуард Жевнеров рассказал о том, с каким настроением готовится к матчу 3-го тура чемпионата Беларуси против «Витебска», который запланирован на 5 апреля, передает «Трибуна».

- С каким настроением команда ждет выезда в Витебск? Беспокоит вас ситуация, которая сейчас там происходит?

– Конечно, любого не то что спортсмена, но и человека беспокоит, потому что я не знаю, что на самом деле происходит. Я читаю новости: тот же Антон Матвеенко и Дмитрий Гущенко говорят, что информация не соответствует тому, что происходит на самом деле. Мы всего не знаем. Многое умалчивают и не говорят. Все равно немного страшновато ехать туда, где неизвестность. Потому что мы в любом случае, командой, коллективом будем домой возвращаться. И в Минске нестабильно: у каждого семья. Все опасаются за здоровье себя и своих родных, поэтому, я думаю, все думают об этом.


популярное за неделю

Мнение

Врачи, не молчите, помогите предотвратить катастрофу!
Врачи, не молчите, помогите предотвратить катастрофу! Андрей Войнич
Палымянае сэрца Алеся Мары
Палымянае сэрца Алеся Мары Марат Гаравы
Хватит жить в параллельной реальности!
Хватит жить в параллельной реальности! Вячеслав Бортник
Вирус, стой, раз-два!
Вирус, стой, раз-два! Ирина Халип