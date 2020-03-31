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Моравецкий: Рост ВВП Польши в 2020 году может упасть ниже нуля

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  • 31.03.2020, 19:40
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Моравецкий: Рост ВВП Польши в 2020 году может упасть ниже нуля
Матеуш Моравецкий

Премьер-министр Польши заявил, что cейчас исполняются самые негативные сценарии развития экономики.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что рост ВВП в этом году будет ниже, чем указывают экономические прогнозы. Глава польского правительства не исключил, что рост ВВП может упасть ниже нуля, передает «Радио Польша».

Премьер-министр Польши добавил, что экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса COVID-19, будет иметь опасные последствия: «Сейчас исполняются самые негативные сценарии, которые еще две недели назад оценивались как маловероятные».

Премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил, что правительство ожидает роста безработицы из-за сокращения экспорта польских товаров в Западную Европу.

Глава правительства Польши считает, что сегодня важнейшей задачей является контроль за ростом заболеваемости коронавирусом, а «через несколько недель будет необходимо определиться с тем, как разморозить польскую экономику».


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