Сотрудников Копыльской райбольницы отправили на карантин по месту работы 4 31.03.2020, 19:33

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Фото с сайта kopyl-info.by

Накануне жителей деревни Докторовичи госпитализировали в больницы Минска и Копыля.

Сотрудники Копыльской центральной районной больницы, контактировавшие с больными коронавирусом, помещены на карантин по месту работы. Эту информацию tut.by подтвердил председатель Копыльского райисполкома Сергей Пилищик.

С 31 марта некоторых медиков Копыльской центральной районной больницы, очевидно контактировавших с заразившимися коронавирусом, поместили на карантин по месту работы.

— У них есть холодильники, телевизоры, привезены книжки в библиотеку, журналы для них есть. Созданы достойные условия для времяпрепровождения, чтобы они смогли после рабочей смены принять душ, отдохнуть, поспать, покушать. Они продолжают работать, просто не покидают территорию больницы. Их всех протестировали, взяты анализы, — рассказал председатель райисполкома Сергей Пилищик.

Напомним, накануне некоторых жителей деревни Докторовичи Копыльского района госпитализировали в больницы Минска и Копыля с подозрением на коронавирус. Детей, контактировавших с предположительно заболевшей учительницей, на школьном автобусе отвезли в Копыль в больницу.