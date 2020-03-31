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Видеофакт: Tesla Model S поучаствовала в гонке против лошади

  • 31.03.2020, 19:48
  • 1,810
Видеофакт: Tesla Model S поучаствовала в гонке против лошади

Результаты необычного состязания оказались неожиданными.

Электрический седан Tesla Model S принял участие в гонке против лошади. Заезд проходил на траве, пишет Insideevs.

Участники должны были придерживаться классического сценария - преодолеть прямой участок, развернуться на 180 градусов и вернуться обратно.

Когда прозвучала команда "старт", электрокар сумел оторваться от лошади. Но пилот Tesla совершил ошибку при развороте – он не смог правильно рассчитать траекторию авто.

В результате первой к финишу пришла лошадь.


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