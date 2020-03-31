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Теннисистка Вера Лапко: В Беларуси ситуация с вирусом выходит из-под контроля

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  • 31.03.2020, 20:03
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Теннисистка Вера Лапко: В Беларуси ситуация с вирусом выходит из-под контроля
Вера Лапко

Теннисистка призвала белорусов оставаться дома.

Белорусская теннисистка Вера Лапко поделилась в инстаграме видео о коронавирусе, а также предположила, что в Беларуси вирус выходит из-под контроля, передает «Трибуна».

«Долгое, но полезное видео! Ситуация с вирусом в нашей стране выходит из-под контроля, теперь все в наших руках… Оставайтесь дома, берегите себя и своих близки» – написала Лапко в сторис инстаграма.

Сегодня, по официальным данным, от коронавируса в Витебске умер человек. Лукашенко рассказал, что в Витебске более 10 врачей заразились коронавирусом.

Беларусь – единственная европейская страна, где из-за коронавируса не отменен чемпионат гандбольный, футбольный и хоккейный чемпионат. Также зрителям не запрещено посещать трибуны.


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