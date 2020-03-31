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Народный карантин
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Карантин в Украине могут продлить до второй половины мая

  • 31.03.2020, 20:12
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Карантин в Украине могут продлить до второй половины мая
Арсен Аваков
Фото: Reuters

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Карантин, введенный в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, может быть продолжен до второй половины мая. Об этом 31 марта в комментарии "Украинской правде" сказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

30 мая в YouTube был опубликован фрагмент интервью с Аваковым (предположительно, он общался с журналисткой телеканала "Украина").

"Мы исходим из того, что сейчас у нас продлено это до 24 числа, и там "будем посмотреть". Я думаю, что как минимум два месяца все-таки нам придется находиться, как и во всей Европе, в карантинном состоянии", – сказал он.

"Украинская правда" уточнила у министра, до какого числа примерно тогда будут действовать ограничения.

"До второй половины мая, полагаю", – сказал он.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.


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