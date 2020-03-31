закрыть
31 марта 2020, вторник, 21:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

В Брестской области погиб солдат-срочник

1
  • 31.03.2020, 20:16
  • 3,836
В Брестской области погиб солдат-срочник
иллюстрационное Фото

О причинах гибели не сообщается.

В Брестской области 31 марта погиб военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Как сообщает ведомство, 31 марта в Ружанском районе Брестской области в результате нарушения требований безопасности рядовой получил травму, несовместимую с жизнью.

Военнослужащий проходил службу с мая 2019 года. Комиссия министерства в эти минуты выясняет причины случившегося.

«Министерство обороны выражает соболезнования родным и близким рядового в связи с его смертью», — говорится в сообщении.


популярное за неделю

Мнение

Врачи, не молчите, помогите предотвратить катастрофу!
Врачи, не молчите, помогите предотвратить катастрофу! Андрей Войнич
Палымянае сэрца Алеся Мары
Палымянае сэрца Алеся Мары Марат Гаравы
Хватит жить в параллельной реальности!
Хватит жить в параллельной реальности! Вячеслав Бортник
Вирус, стой, раз-два!
Вирус, стой, раз-два! Ирина Халип