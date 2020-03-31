В Брестской области погиб солдат-срочник 1 31.03.2020, 20:16

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иллюстрационное Фото

О причинах гибели не сообщается.

В Брестской области 31 марта погиб военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Как сообщает ведомство, 31 марта в Ружанском районе Брестской области в результате нарушения требований безопасности рядовой получил травму, несовместимую с жизнью.

Военнослужащий проходил службу с мая 2019 года. Комиссия министерства в эти минуты выясняет причины случившегося.

«Министерство обороны выражает соболезнования родным и близким рядового в связи с его смертью», — говорится в сообщении.