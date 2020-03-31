В Италии за сутки умерло 837 человек, это больше, чем накануне 31.03.2020, 20:27

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В Италии 31 марта объявили траур

Фото: ЕРА

Страна занимает первое место в мире по числу летальных исходов.

За последние 24 часа в Италии 837 человек скончались от коронавирусной болезни COVID-19, сообщило агентство ANSA, ссылаясь на данные департамента гражданской обороны страны.

Накануне сообщалось о 812 летальных исходах, напоминает gordonua.com.

Общее количество умерших за время вспышки достигло 12 428.

Выявлено 2107 новых случаев заражения (на 459 больше, чем вчера). Власти объясняют рост этого показателя тем, что с 31 марта удалось значительно увеличить число тестов.

1109 человек за сутки выписались из больниц (всего – 15 729).

Президент Высшего института здоровья Италии Сильвио Брусаферро заявил на брифинге в Риме, что страна достигла пика эпидемии. По его словам, пик – это не точка, за которой последует спад заболеваемости, а "плато, с которого необходимо спуститься".

Несмотря на то, что с 11 марта в Италии действуют строгие карантинные меры, страна занимает первое место по количеству умерших (примерно треть всех жертв пандемии) и второе место по количеству зараженных после США.

31 марта в Италии объявили минуту молчания по погибшим, национальные флаги на зданиях муниципалитетов были приспущены.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 31 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 823 тыс., из них более 40 тыс. человек умерли, более 174 тыс. выздоровели.